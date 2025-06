Alle Naiadi il Campionato Nazionale Estivo Uisp di Nuoto Master

Dopo il successo del Campionato Nazionale di Nuoto Artistico, la città di Pescara si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento nazionale firmato Uisp: da domani, venerdì 6 giugno, a domenica 8 giugno, le corsie del centro sportivo Le Naiadi ospiteranno il Campionato Nazionale Estivo di Nuoto Master.

Saranno 1160 gli atleti in gara, in rappresentanza di 50 società sportive provenienti da 14 regioni italiane, per un weekend all’insegna dello sport, della condivisione e del benessere. L’evento si inserisce nel calendario dei campionati nazionali estivi Uisp e rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione per il movimento master, che unisce atleti dai 14 ai 90 anni in una competizione dal forte valore tecnico e umano.

Tra i partecipanti più attesi, anche Maurizio Sergi, classe 1936, in rappresentanza della Uisp Nuoto Figline Valdarno, iscritto alla gara dei 50 metri stile libero. La sua presenza testimonia come il movimento master sappia valorizzare tutte le età della vita sportiva, riconoscendo il valore della continuità, della motivazione e dell'esempio condiviso.

Anche questa manifestazione è resa possibile grazie al patrocinio del Comune di Pescara, della Regione Abruzzo e della Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo, che confermano il loro sostegno alle attività sportive di base e alla promozione di eventi che valorizzano il territorio. Tre giorni di gare, confronto e partecipazione per un evento che celebra il nuoto come strumento di salute, aggregazione e cittadinanza attiva, nel pieno spirito UISP.

A sottolinearlo è Marco Raspa, coordinatore nazionale Nuoto UISP: “Il Campionato Master rappresenta uno dei momenti più significativi della nostra proposta sportiva, perché dimostra come il nuoto possa accompagnare ogni fase della vita. Dalla partecipazione di atleti giovani, fino agli over 80, emerge con chiarezza il valore di un’attività strutturata, accessibile e continuativa, che coniuga benessere, prestazione e socialità”.