NOVA Eroica Gran Sasso: inno alla bellezza della bicicletta e del territorio

NOVA Eroica si prepara a regalare ai cicloturisti di tutto il mondo una quarta edizione ricca di intensità ed emozioni, nel segno del turismo lento e sostenibile in bicicletta.

Il comitato organizzatore di Abruzzo Punto Bike Asd è al lavoro per portare in scena un’altra esperienza a tutti gli appassionati di ciclismo e non, al fine di garantire grande spettacolarità e qualità organizzativa, elementi che contraddistinguono la manifestazione voluta fortemente dalla Regione Abruzzo e che fanno guardare a progetti più ambiziosi per il territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso anche sul fronte delle infrastrutture locali.

Tutti in sella sabato 7 giugno con partenza e arrivo a Castel del Monte, più il coinvolgimento dei comuni limitrofi Castelvecchio Calvisio, Barisciano, Calascio, Santo Stefano di Sessanio, Carapelle Calvisio, Prata d’Ansidonia, L’Aquila, San Pio delle Camere e Navelli, sono quattro i tracciati adatti per cicloturisti di ogni livello e grado di allenamento.

Il Corto-Giro della Rocca di Calascio (60 km – dislivello 1.100 metri) è perfetto per chi vuole godersi il paesaggio senza fretta, tra strade bianche panoramiche e tratti scorrevoli. Il Medio Gravel-Giro dei 5 Borghi (84 km – dislivello 1.620 metri) è impegnativo ma accessibile, con passaggi nel cuore del Parco e salite capaci di mettere alla prova anche il ciclista più preparato. C’è anche il Lungo (137 km) che corrisponde al Giro del Parco del Gran Sasso in stile “eroico” e per chi cerca una vera sfida con sé stesso e con gli amici e che permette di immergersi nella natura selvaggia del Gran Sasso. Per coloro che posseggono solamente la bici da corsa, su asfalto ecco il Medio-Giro del Gran Sasso (92 km – 1.830 metri di dislivello) con passaggio a cima Pantani (2.150 metri).

Tutti i percorsi hanno in comune l’attraversamento di luoghi iconici come Campo Imperatore, la Piana di Campo Rotondo e la Rocca di Calascio. La fatica sarà enormemente ripagata dalla suggestione del paesaggio. A tutti coloro che completeranno il percorso verrà consegnata a fine gara la medaglia da finisher, simbolo della riuscita dell’impresa.

Mario Quaglieri, assessore allo Sport della Regione Abruzzo: “NOVA Eroica è una bellissima manifestazione che la Regione Abruzzo è fiera di sostenere grazie al presidente Marco Marsilio e a Marco Capoferri che è alla guida della macchina organizzativa. Vincendo la concorrenza di località altamente rinomate d’Italia, abbiamo fortemente voluto che continuasse a essere l’Abruzzo e il comprensorio del Gran Sasso a ospitarla perché siamo certi che, oltre all’innegabile valenza sportiva, questa manifestazione avrà un grande impatto di crescita anche economica. È un evento che raccoglie amatori da tutto il mondo e che ha un impatto importante nella sponsorizzazione dell’Abruzzo attraverso le manifestazioni sportive. Già da settimane le strutture ricettive del territorio sono piene, a testimonianza di un’attrattività che va oltre il ciclismo. Questo genera una ricaduta economica significativa e promuove la conoscenza del nostro territorio in ogni stagione. NOVA Eroica non è solo turismo ciclistico, ma una occasione per far scoprire l’Abruzzo a 360 gradi e viverlo tutto l’anno”.

Marco Capoferri, referente dell’organizzazione per conto di Abruzzo Punto Bike Asd: “Siamo pronti a ripartire e lo facciamo avendo già superato ampiamente le 500 iscrizioni, un risultato che non ci aspettavamo così in netto anticipo. Tutto questo è merito di un territorio straordinario, della sinergia tra i nove comuni e la Regione Abruzzo. Mi permetto di ricordare una frase cara a Giancarlo Brocci, ideatore de L’Eroica, secondo cui ci troviamo in un posto eroico e come un evento come il nostro non potesse che nascere proprio qui. Abbiamo pensato a quattro percorsi accessibili a tutti, dal più breve di 60 chilometri per i meno allenati a quello più impegnativo di 137 chilometri, per chi magari vuole fare tutto il giro del parco in un solo giorno. Uno dei tratti più suggestivi è quello che tocca la Piana di Navelli, passando per Prata d’Ansidonia e gli scavi archeologici di Peltuinum che ho fortemente voluto nel percorso perché rappresentano una vera chicca del nostro patrimonio storico-culturale e che va fatta conoscere. NOVA Eroica Gran Sasso è un evento nel quale ogni borgo ha qualcosa da raccontare ai cicloturisti che sono viaggiatori rispettosi del territorio e delle tradizioni locali. Attendiamo iscritti dalla Germania, dagli Stati Uniti, dall’Australia e anche dalla Lettonia dove mi ha contattato un cicloturista che è collaboratore del vicepresidente del parlamento europeo, Roberts Zīle e che ho avuto modo di conoscere personalmente qualche anno fa a Bruxelles. Lo stesso Zīle ha espresso interesse per venire un giorno qui da noi in Abruzzo per pedalare sui nostri itinerari. Anche quest’anno i borghi saranno i veri protagonisti e il vanto della nostra manifestazione. Ciascun borgo allestirà un punto di ristoro dove i partecipanti potranno assaggiare i prodotti tipici locali, dagli arrosticini fino alla fagiolata del mitico ristoro Trinità. La manifestazione si concluderà sabato sera con una grande cena all’interno del borgo di Castel del Monte. Le vie saranno animate da musica popolare abruzzese con canti e balli nel puro stile eroico”.

Matteo Pastorelli, sindaco di Castel del Monte: “NOVA Eroica Gran Sasso è perfettamente in linea con la nostra strategia territoriale. Il Gran Sasso è una risorsa immensa da valorizzare ogni giorno e questo tipo di turismo si adatta ai nostri borghi e al modo in cui intendiamo l’ospitalità. L’evento incentiva il turismo sostenibile, supporta le attività locali e permette di migliorare le infrastrutture, grazie anche a finanziamenti ministeriali che trasformeranno strade inutilizzate in percorsi fruibili tutto l’anno. Un grazie alla Regione Abruzzo, all’organizzazione capitanata da Marco Capoferri, ai colleghi sindaci che fanno parte del progetto e a Giancarlo Brocci, che ci ha aiutati a vincere la concorrenza di altre località italiane molto più prestigiose”.

Fabrizio D’Alessandro, sindaco di Barisciano: “Ringrazio la Regione Abruzzo, il presidente Marco Marsilio e l’assessore Mario Quaglieri per il supporto fin dall’inizio. Grazie a Marco Capoferri e agli comuni limitrofi coinvolti, siamo riusciti a unire le comunità e a far conoscere le bellezze del territorio tra paesaggi unici e natura incontaminata. Le strutture ricettive piene sono il segnale che i cicloturisti portano ricchezza tutto l’anno. Continueremo a migliorare, per offrire a tutti i partecipanti un’esperienza indimenticabile. Chi viene qui torna sempre perché scopre che viviamo in un luogo davvero speciale e autentico”.

PROGRAMMA SABATO 7 GIUGNO

Ore 6,00 apertura segreteria, ritiro pettorali e pacchi gara a Castel del Monte

Ore 8,15 apertura griglie di partenza.

Ore 8,45 saluto delle autorità.

Ore 9,00 partenza.

Ore 12,00 apertura pasta party.

Ore 16,00 premiazione NOVA Eroica.

Dalle ore 17,00 Festa in piazza e per le vie del borgo antico, “I Caferza” musica popolare abruzzese.

Dalle ore 20,00 Cena Eroica per il borgo di Castel del Monte.

Per le foto si ringrazia Paolo Silvestri