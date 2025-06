Il Coni Abruzzo ha salutato il delegato ucraino Mykola Shyshlikov [FOTO]

Il Comitato Regionale Coni Abruzzo, guidato dal presidente Antonello Passacantando, ha avuto l'onore di ospitare negli uffici di Pescara il delegato del Comitato Olimpico Nazionale dell'Ucraina, Mykola Shyshlikov. Nel corso della visita, il delegato ucraino ha portato i saluti e la gratitudine del Presidente del Coni dell’Ucraina, esprimendo un sincero riconoscimento per il supporto ricevuto nel 2022 dai bambini atleti ucraini, ospitati nella nostra regione. Shyshlikov, in missione onoraria da sei giorni, ha voluto personalmente ringraziare il nostro comitato e i funzionari locali per l’assistenza fornita, sottolineando l’importanza della collaborazione e della solidarietà olimpica.

Il presidente Passacantando ha accolto con grande piacere questo incontro, confermando: "Da parte del Coni Abruzzo l'impegno massimo nel promuovere lo spirito olimpico e nel sostenere iniziative di cooperazione internazionale a favore dello sport e della comunità atletica. Siamo sempre felici", ha concluso Passacantando, " di collaborare e di rafforzare i valori dello sport come strumento di unione tra i popoli". Il Coni Abruzzo e il Comitato Olimpico Nazionale dell’Ucraina ribadiscono la volontà di mantenere vivo il legame di solidarietà e di sostenere la cooperazione per il miglioramento del movimento olimpico a livello mondiale con l'auspicio che la pace torni presto a prosperare in ogni angolo di questo pianeta.