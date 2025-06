Vela, conclusa la Cerasuolo d'Abruzzo Cup [FOTO]

In un clima di amicizia, sport, allegria e sapori d'Abruzzo si è conclusa nel porto turistico Marina di Pescara la quarta edizione della Cerasuolo d'Abruzzo Cup, la veleggiata per imbarcazioni d'Altura e Minialtura organizzata dal CNP2018 sotto l’egida della FIV, con il supporto del Consorzio tutela Vini d'Abruzzo e il patrocinio del Comune di Pescara. Vince overall il Trofeo Challenger Cerasuolo d’Abruzzo Cup 2025 l'imbarcazione "Morgan" del CNP2018 con due giovani sorelle timoniere, Federica e Silvia Cosentino, e l’equipaggio formato anche dal papà Fabio Cosentino insieme a Marco Pasquini, Gaetano Rapino, Enrico Nasuti, Luca Di Domenico e Marco Primiterra. La stessa imbarcazione vince anche il Trofeo Autostar, il 2° trofeo CNP e il primo premio della categoria A. Secondi e terzi, sempre della categoria A, “Celeste 2” (detentrice del titolo lo scorso anno) e “MGS”, entrambi legati al Circolo Nautico Pescara.

Nella categoria B si aggiudica il primo posto “Adelante”, armatore Giovanni Gaspari, della Lega Navale di Giulianova seguito da “Selvaggia”, di Vittorio Ferrara, del Circolo Velico La Scuffia e “Duo”, armatore Raffaella Savini. In categoria C riesce ad avere la meglio “Lady Tina”, la barca della scuola vela del CNP2018, timonata dall’istruttore Riccardo Asprea e per la prima volta in competizione in mare, seguito da “Euphoria”, di Giuseppe D’Ecclesia, della Lega Navale di Gulianova e da “Lussuria”, armatore Giovanni Politi, della Lega Navale di Ortona. Anche questa seconda giornata di veleggiate è stata caratterizzata da molto sole e pochi nodi di vento ma leggermente maggiori rispetto alla prima tanto da consentire agli equipaggi di terminare prima del previsto il percorso tra Pescara e Montesilvano.

Francesco Ettorre, presidente della Federazione Italiana Vela: “Spero che lo spirito che ha animato questa manifestazione sia contagioso per tutte le altre persone che si avvicinano a questo stupendo sport della vela. Poi le medaglie e le coppe sono il premio delle competizioni ma l’importante è divertirsi”. A consegnare i premi ai velisti anche il presidente del porto Turistico Marina di Pescara Gianni Taucci, l’assessore allo Sport Patrizia Martelli e il vice presidente Fiv IX Zona Abruzzo e Molise Alessandra Berghella. La Cerasuolo d’Abruzzo Cup anche quest’anno sigla il successo del binomio tra lo sport della vela e la valorizzazione del territorio, in particolare diffondendo la conoscenza del vino Cerasuolo d'Abruzzo doc proveniente da svariate cantine legate la Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, ma anche di altre realtà del food & wine.