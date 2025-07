Basket, Simone Fontecchio torna in Abruzzo per un evento esclusivo

Dal 13 al 15 luglio il PalaElettra II di Pescara ospiterà "Summer Experience: 3 giorni con Simone Fontecchio", un appuntamento straordinario che vedrà protagonista l’unico giocatore italiano attualmente in NBA. Organizzato da NBA Basketball School Italy in collaborazione con Pomilio Blumm, l’evento offrirà a giovani atleti l’opportunità unica di allenarsi e confrontarsi con una delle figure più rappresentative del basket internazionale.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa hanno partecipato Simone Fontecchio, il sindaco di Pescara, Carlo Masci, l'assessore comunale allo Sport, Patrizia Martelli, e Fabrizio Corti presidente e AD di Sport and fun holidays.

Tre giornate intense, ricche di emozioni e contenuti tecnici di alto livello: i partecipanti saranno seguiti da un direttore tecnico NBA Basketball School e avranno la possibilità di entrare in campo con Simone Fontecchio, ascoltare la sua testimonianza diretta del mondo della NBA, ricevere consigli personalizzati e condividere momenti di formazione che uniscono passione, spirito sportivo e metodo NBA.

«Voglio raccontare sempre di più questa straordinaria esperienza in NBA – dichiara Simone Fontecchio – e per me è speciale poterlo fare proprio in Abruzzo, dove tutto è cominciato: è qui che ho tirato i primi canestri con mia madre Malì e mio nonno Vittorio. Lavoreremo per rafforzare la mia presenza sia in Italia che negli Stati Uniti, consolidando il legame con i miei fan. Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo».

«Oggi è una bella giornata – dice Masci – perché abbiamo l’onore di avere qui un illustre concittadino che si sta affermando a livello mondiale, peraltro un figlio d'arte, che dimostra il suo attaccamento a Pescara in maniera concreta, con questa iniziativa che porterà l’NBA direttamente qui, con lui, nei giorni del campus. Pur avendo raggiunto l'apice del successo, dimostra di avere i piedi ben piantati a terra, venendo qui ad incontrare i ragazzi con umiltà, per raccontare la sua esperienza e a parlare di sport, quello sport che insegna anche a perdere e consente di conoscere i valori veri della vita”. Masci ha ricordato che il Comune ha premiato Fontecchio, insieme al padre e alla madre nel 2022, con il Delfino d’oro. L’assessore Martelli ricorda la lunga collaborazione del Comune con Fontecchio, “che prosegue da cinque anni, con diverse iniziative ed eventi sportivi che lo vedono protagonista nei nostri impianti” e parla di questo giovane come di “un grande campione dall’animo sensibile, che dimostra anche attraverso il Summer Camp che si svolgerà nelle prossime settimane. E’ sempre pronto ad allenarsi e confrontarsi con i giovani pescaresi, dimostrandosi disponibile al confronto con gli atleti della sua terra di origine, e presto annunceremo con lui e l’NBA anche altri progetti importanti su Pescara”. Per Fabrizio Corti, presidente e AD Sport and Fun Holidays, “si tratta di un progetto portato avanti proprio dalla NBA, ed è un modo per divulgare il gioco del basket tra i ragazzi dai 6 ai 18 anni. La metodologia è stata sviluppata dalla federazione coach americana di NBA e, infatti, in tutti i progetti è sempre prevista la direzione tecnica di un coach della basket school americana. Come Sport and Fun Holidays, siamo in Italia dal 2022 con licenza esclusiva e a oggi oltre abbiamo dato la possibilità a oltre 20mila bambini di partecipare ai camp NBa da nord a sud dell’Italia. Lo scopo del progetto non è una mera questione tecnica ma quello di diffondere i valori dello sport”.

I tre giorni al Pala Elettra II di Pescara rappresenteranno un momento di confronto importante e costante con Simone Fontecchio che subito dopo inizierà a prepararsi in vista degli Europei di basket, in programma dal 27 agosto al 14 settembre fra Lettonia, Cipro, Polonia e Finlandia.

L’iniziativa – riservata a giovani atleti nati dal 2010 al 2018 - non sarà solo un’occasione per migliorare le proprie competenze cestistiche, ma anche per vivere un’esperienza ispirazionale, grazie al racconto di un campione che dall’Abruzzo è arrivato a calcare i parquet della lega più prestigiosa al mondo. L’evento rientra nelle attività della divisione Sport del “The Narrative Club” della Pomilio Blumm, la nuova creatura dell’agenzia dedicata a raccontare gli ambasciatori dell’eccellenza a livello internazionale.

Classe 1995, Simone Fontecchio nella passata stagione è stato l’unico atleta italiano in NBA. Cresciuto nelle fila della Virtus Bologna e dell’Olimpia Milano, ha proseguito la sua carriera in Europa con Alba Berlino e Baskonia, per poi esordire in NBA con gli Utah Jazz nel 2022. Nel 2024 è approdato a Detroit. Leader della Nazionale italiana, ha brillato alle Olimpiadi di Tokyo e ai Mondiali FIBA 2023.

Per informazioni e iscrizioni sulla Summer Experience: https://www.nbabasketballschool.it/summer-experience-con-simone-fontecchio/