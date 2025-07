A Pescara i Campionati Regionali di Bocce, assegnati i titoli

La Società Trabucco di Pescara ha ospitato, nella giornata del 5 luglio, i Campionati Regionali di Bocce – Specialità Raffa, una manifestazione sportiva di rilievo che ha visto protagonisti gli atleti più rappresentativi del panorama bocciofilo abruzzese.

Alla cerimonia di apertura e durante l'intero svolgimento dell’evento, erano presenti il Presidente Regionale FIB Abruzzo Domenico Sposetti e i Delegati Provinciali delle quattro province: Adolfo Sebastiani (L'Aquila), Salvatore Bernardinello (Chieti), Pietro D'Andreamatteo (Pescara) e Bruno Rastelli (Teramo)

L’intensa giornata di gare si è conclusa con la proclamazione dei nuovi campioni regionali nelle rispettive categorie:

Individuale Categoria B : Giuseppe Marchegiano (Soc. Torrese – Pescara)

Individuale Femminile : Lucia Parma (Soc. Tucceri – L'Aquila)

Individuale Categoria C : Luigi Di Giuseppe (Soc. La Pineta – L'Aquila)

Coppia Categoria C: Mario Sebastiani e Diego Sebastiani (Soc. Aterno)

Un evento ben organizzato, all'insegna della sportività e della passione per le bocce, che conferma la vitalità del movimento regionale e l’impegno della Federazione Italiana Bocce nel promuovere questa disciplina su tutto il territorio.

I Campioni Regionali parteciperanno di diritto ai Campionati Nazionali.