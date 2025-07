Asd Vestina Karate Club – Penne presenta “EduCamp” 2025

Da anni la Asd Vestina Karate Club di Penne si distingue per l’organizzazione di Campi Estivi capaci di coniugare sport, educazione e divertimento. Anche per il 2025 torna l’appuntamento con l’“EduCamp”, un progetto educativo strutturato, rivolto a bambini e bambine della scuola primaria, attivo per cinque settimane a partire dalla chiusura dell’anno scolastico. Il Campo Estivo nasce per offrire ai più piccoli un ambiente stimolante in cui continuare a crescere, imparare e condividere esperienze durante i mesi estivi, fornendore un valido supporto alle famiglie. La proposta si articola in attività ludiche e formative come:

- Giochi tradizionali

- Percorsi nella natura

- Laboratori creativi

- Attività multisport

Le attività sportive non competitive sono pensate per favorire l’avvicinamento a diverse pratiche motorie, promuovendo la cultura del movimento, il rispetto per l’ambiente e l’adozione di corretti stili di vita. Ogni partecipante viene accompagnato in un percorso di scoperta delle proprie attitudini motorie, contribuendo alla maturazione della propria autonomia e valorizzando la propria unicità.

L’EduCamp mira a:

- Guidare i giovani nella scelta del proprio percorso sportivo

- Promuovere socializzazione e inclusione

- Trasmettere il rispetto delle regole e la collaborazione

- Rafforzare il legame tra sport e territorio

- Sviluppare abilità motorie e consapevolezza di sé

Con questa iniziativa, Asd Vestina Karate Club rinnova il suo impegno nella formazione sportiva e sociale dei più piccoli, offrendo un’estate ricca di esperienze, sorrisi e movimento.