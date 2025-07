Corrilabruzzo UISP, riflettori accesi sulla 'Tre Comuni'

Tra il verde e l’aria frizzante della montagna, all’ombra degli Altipiani Maggiori d’Abruzzo, la Tre Comuni è la gara podistica che unisce i comuni di Roccaraso, Rivisondoli e Pescocostanzo che ogni anno si alternano nell’accogliere la località di partenza e arrivo.

La 19^ edizione, in programma domenica 20 luglio, vedrà Roccaraso come fulcro principale dell’evento, ospitando sia la partenza che l’arrivo di questa storica e collaudata gara podistica patrocinata dall’amministrazione comunale locale e appartenente ai circuiti Corrilabruzzo UISP e Corri Marsica UISP.

Da ammirare gli sforzi organizzativi compiuti dalla Podistica Alto Sangro 2000 per allestire una manifestazione cresciuta sempre di più negli anni.

Antonio Liberatore, che si deve considerare come l’anima e il factotum di tutta l’iniziativa, non nasconde una nota di grande soddisfazione e di orgoglio quando ne parla, sottolineando il lavoro di squadra e le sfide superate per rendere questo evento un punto di riferimento per il podismo nel Centro-Sud Italia.

Sulla distanza complessiva di circa 15 chilometri, la gara parte alle 9:15 da Roccaraso in piazza Giovanni Leone, si raggiunge Rivisondoli per affrontare la mitica scalinata dei 400 gradini e poi Pescocostanzo, uno dei Borghi più Belli d’Italia, prima di tornare al traguardo a Roccaraso.

In tutto il percorso la sicurezza è garantita da Protezione Civile e Forze dell’Ordine. C’è la possibilità di fare l’iscrizione in loco alla quota di 20 euro fino a un’ora prima della partenza. Per i partecipanti un ricco pacco gara composto dai vini della Cantina Spinelli e un chilo di pasta La Molisana.

Le premiazioni interessano i primi tre assoluti uomini e donne, i primi 10 uomini (fino alla M75) e le prime 7 donne (fino alla F70), con rimborsi pettorali per i gruppi con almeno 25 atleti.

Tutte le info sono disponibili a questo link https://www.garepodistiche.com/2025/tre_comuni_aq/regolamento.ph