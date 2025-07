Ultramaratona del Gran Sasso: oltre 600 atleti pronti alla sfida

Grazie all’infaticabile lavoro svolto dal sodalizio Marathon Club Manoppello Sogeda, si avvicina il grande momento dedicato all’Ultramaratona del Gran Sasso, in programma domenica 27 luglio. Negli anni, l’evento ha ampliato i suoi confini, aumentando l’interesse e la qualità organizzativa, continuando a riscuotere consensi.

Al blasone dell’evento fa riscontro la partecipazione sempre più crescente di anno in anno: oltre 600 atleti al momento iscritti, compresa una rappresentanza di stranieri che risiedono in Italia.

Da Santo Stefano di Sessanio, il tragitto dei temerari podisti include l’attraversamento di Castel del Monte, Valico Capo La Serra, Fonte Vetica, Piana di Campo Imperatore, Lago Racollo per poi tornare a Santo Stefano di Sessanio, sede di tutto il quartier generale dell’evento con la partenza e l’arrivo.

La 14^ edizione dell’Ultramaratona del Gran Sasso ha il patrocinio dei Comuni di Santo Stefano di Sessanio, Calascio, Castel del Monte e del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

La gara regina si disputa sulla distanza di 50 chilometri da portare a termine con un tempo massimo di 8 ore.

L’evento è parte del 23° Gran Prix IUTA 2025 di Ultramaratona e del 12° Criterium Regionale Fascia Centro, oltre a essere il Campionato Regionale Ultra Abruzzo UISP 50 km.

Il programma prevede il ritrovo alle 7:30 presso il Comune di Santo Stefano di Sessanio, seguito dallo start fissato alle 8:30. Tutti i partecipanti riceveranno un premio di partecipazione e una medaglia finisher. Saranno premiati i primi 3 assoluti maschili e femminili, nonché i primi 3 di ogni categoria. Le categorie sono suddivise per fasce d’età sia per gli uomini che per le donne.

Foto in evidenza dalla pagina Facebook Ultramaratona del Gran Sasso 50 km