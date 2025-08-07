Aeroporto Abruzzo sponsor del Pescara Calcio nella prossima stagione in Serie B

L'Aeroporto internazionale d'Abruzzo si tinge di biancazzurro. La Saga, societÃ di gestione aeroportuale, ha siglato un accordo annuale di partnership con la Delfino Pescara 1936 per la stagione calcistica di serie B 2025-2026. Il logo 'Abruzzo Airport' sarÃ visibile sulle maniche delle magliette della prima squadra del Pescara e nel corso dell'anno verranno messe in atto iniziative che coinvolgeranno i tifosi.

"La significativa crescita che l'Aeroporto d'Abruzzo sta vivendo quest'anno, con il notevole incremento di passeggeri, anche grazie all'aumento delle destinazioni nazionali e internazionali - ha commentato il presidente di Saga, Giorgio Fraccastoro - ci induce a fare sempre meglio e di piÃ¹ per il nostro territorio. Abbiamo deciso di stabilire una partnership con la squadra piÃ¹ rappresentativa della nostra regione, il cui ritorno di immagine, sia a livello mediatico sia presso lo stadio Adriatico, sicuramente gioverÃ ancora di piÃ¹ all'immagine del nostro brand. I numeri registrati, che ad oggi ci portano dritti verso il milione di passeggeri, e la riconosciuta appetibilitÃ dello scalo e di tutto il territorio regionale in termini turistici ci hanno spinti a pensare di percorrere strade sempre diverse per incrementare la visibilitÃ dello scalo. Abbiamo pensato subito al Pescara calcio che, con la promozione in serie B, ottenuta anche grazie alla lungimiranza del presidente Daniele Sebastiani, vivrÃ una stagione intensa. Abbiamo qualcosa in comune con la squadra ed Ã¨ questo cammino in ascesa che Ã¨ solo all'inizio".

Soddisfatto anche il presidente del club biancazzurro: "Siamo particolarmente felici di legare il nome del club a una realtÃ in forte crescita come l'Aeroporto d'Abruzzo - ha dichiarato Sebastiani - Si tratta di una collaborazione che unisce due eccellenze del territorio, impegnate in un percorso ambizioso di rilancio e sviluppo. Il ritorno in Serie B Ã¨ per noi un punto di partenza, e poter contare su un partner che guarda al futuro con la stessa visione, Ã¨ motivo di grande soddisfazione. Questa partnership Ã¨ anche un modo per rafforzare il legame con il territorio, facendo squadra con chi, come noi, vuole portare l'Abruzzo sempre piÃ¹ in alto".