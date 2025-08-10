Mondo dello sport in lutto per la morte di Paola Mauriello

“La prematura scomparsa di Paola Mauriello lascia un vuoto profondo nel cuore di tutta la comunità sportiva pescarese e abruzzese. In questi sei anni di assessorato ho avuto il privilegio di collaborare spesso con lei, di vederla all’opera, di partecipare a tanti eventi che ha organizzato con una energia inesauribile, sempre animata da un unico obiettivo: i suoi ragazzi. Pescara perde oggi un punto di riferimento sportivo, una figura capace di coniugare passione e competenza con una totale disponibilità ad aiutare e a partecipare ad ogni iniziativa. Paola è stata una giocatrice di talento, un esempio luminoso di dedizione e capacità di educare attraverso lo sport. A nome mio e dell’intera Amministrazione comunale di Pescara, esprimo il più profondo cordoglio al marito Antonello, al figlio Luciano e a tutta la famiglia. Rivolgo un grazie sentito alla donna, alla sportiva e all’educatrice meravigliosa che è stata. L’impegno che prendo oggi è di intitolarle una struttura sportiva per fare in modo che il suo nome viva per sempre, legato alla città e allo sport”.

Questa la dichiarazione dell’assessore allo sport, Patrizia Martelli, sulla scomparsa dell'ex campionessa di basket Paola Mauriello.