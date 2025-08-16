Al mare con la maglia della sua squadra, aggredito mister del Chieti Under 17

Va al mare indossando la divisa del Chieti Calcio, un avventore dello stabilimento balneare lo vede e prima lo aggredisce verbalmente, poi lo prende a spintoni. E' accaduto ieri a Pescara; preso di mira l'allenatore della squadra Under 17 del Chieti Calcio, Maurizio D'Alberto. E' anche arrivata un'ambulanza, insieme alle forze dell'ordine, per prestare soccorso al tecnico che perÃ², dopo le prime cure, ha rifiutato il trasferimento in ospedale. Oggi la societÃ teatina dai suoi canali social esprime vicinanza a mister D'Alberto.

"Apprendo con indignazione e profonda amarezza - dichiara il presidente del Chieti, Gianni Di Labio - dell'aggressione subita dal nostro allenatore della formazione Under 17. Un episodio vile e inaccettabile, che nulla ha a che vedere con lo sport e i suoi valori piÃ¹ autentici. La rivalitÃ calcistica puÃ² e deve rimanere sul campo, alimentata dalla passione e dal tifo; quando si trasforma in violenza, diventa solo espressione di inciviltÃ . Come presidente del Chieti Fc 1922 condanno con la massima fermezza ogni gesto che, partendo da una passione sportiva, si trasformi in pretesto per l'odio. Il calcio deve unire e non dividere, essere luogo di rispetto e confronto leale".

"Vorrei esprimere la mia gratitudine al titolare del ristorante e alle forze dell'ordine per la loro gestione della situazione - continua il presidente della squadra, rispondendo sui social ad alcuni commenti - Il proprietario del ristorante ha allertato le autoritÃ tempestivamente, prevenendo un peggioramento degli eventi. L'incidente Ã¨ stato causato da un singolo individuo e, sono certo, resterÃ un atto isolato e non puÃ² rappresentare la comunitÃ o l'attivitÃ commerciale nel suo insieme. Mi auguro che un gesto cosÃ¬ insensato non infanghi l'immagine dello sport e, ripeto, l'attivitÃ commerciale e tutta la comunitÃ ".