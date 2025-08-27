A Pescara il Grand Prix Nazionale di Freccette, attesi al pattinodromo 200 partecipanti

Saranno circa 200 i partecipanti al Grand Prix Nazionale di Freccette, il torneo promosso dalla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (FIGeST), che arriverÃ in cittÃ per la sesta tappa. In programma il torneo doppio e il torneo singolo, validi per le classifiche nazionali, piÃ¹ i tornei collaterali. Gli atleti, di cui 150 normodotati e 50 con disabilitÃ , arriveranno a Pescara da ogni parte dâ€™Italia, il 30 e 31 agosto, al pattinodromo di via Maestri del lavoro. Oggi la presentazione alla stampa alla presenza degli assessori comunali Massimiliano Pignoli e Patrizia Martelli. Per la Figest c'era Mirko Marini, delegato abruzzese di Freccette, che ha annunciato la presenza al torneo del vice presidente nazionale Simone Rossolini.

Si comincia sabato con il torneo doppio e si prosegue domenica con il singolo e con le gare per le persone con disabilitÃ , che saranno per la prima volta in Abruzzo. A metÃ settembre, poi, Ã¨ in programma la finale italiana di singolo e di doppio a Caorle, e lÃ¬ tutti i campioni entreranno di diritto in nazionale, oltre ai primi delle tappe che sono state disputate in varie localitÃ . "Continua la stretta collaborazione tra il mio assessorato e quello allo Sport", ha dichiarato Pignoli ringraziando Martelli per "aver messo a disposizione il pattinodromo. Le nostre parole d'ordine sono socializzazione, inclusione e partecipazione: una mission che portiamo avanti anche per questo appuntamento".

"Promuoviamo lo sport integrato e ancora una volta dimostriamo che lo sport Ã¨ sinonimo di inclusione", ha commentato Martelli. "Le freccette sono sempre piÃ¹ seguite, a livello nazionale, e Pescara Ã¨ orgogliosa di ospitare questa tappa e di accogliere i partecipanti. Sarebbe bello veder partecipare la cittÃ , sugli spalti".