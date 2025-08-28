Eccellenza, diritti tv confermati per Super J. Novità un anticipo al sabato

L’emittente teramana Super J si conferma essere, anche per le prossime due stagioni sportive 2025/26 e 2026/27, il broadcast ufficiale dei campionati di Eccellenza maschile e femminile abruzzesi.

“Una rinnovata collaborazione tra l’emittente e la LND Abruzzo – si legge in una nota del comitato regionale – che vedrà andare sul Canale 16 del digitale terrestre e sui canali social di Super J e della LND Abruzzo, oltre ai programmi domenicali, anche un’importante novità: ogni sabato saranno trasmessi in diretta un anticipo del campionato di Eccellenza maschile ed uno di quello femminile, mettendo in campo per tutti gli appassionati nuovi contenuti esclusivi ed una visibilità sempre maggiore per il calcio regionale”.