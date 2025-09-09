Ufficiale la riapertura parziale della Tribuna Majella Nord dello stadio Adriatico

“A seguito della riunione della Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo – su impulso del sindaco Carlo Masci, mio e dei tecnici comunali – siamo riusciti a ottenere la riapertura di 226 posti aggiuntivi nel settore nord inferiore della Tribuna Maiella dello stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia”. Un risultato importante che si accompagna alla riapertura completa degli spogliatoi, garantendo così una piena funzionalità degli spazi per atleti e squadre. Subito dopo la prossima partita sarà avviato un nuovo sistema di monitoraggio dinamico dell’impianto, con un meccanismo di allerta capace di segnalare tempestivamente eventuali criticità”.

Lo dichiara l’assessore allo Sport, Patrizia Martelli, a proposito della riapertura parziale della Tribuna Majella Nord dello stadio Adriatico. “In base all’esito delle prossime verifiche, gara dopo gara, si valuteranno ulteriori eventuali aperture, con l’obiettivo chiaro e condiviso dall’Amministrazione: restituire gradualmente alla città e ai tifosi l’intera struttura”, aggiunge Martelli. "Siamo soddisfatti dell'esiti dei controlli già eseguiti, che hanno portato alle determinazioni di oggi, e del lavoro svolto dagli uffici comunali, oltre che della collaborazione con la Commissione che ha espresso parere favorevole. Non c’è mai stata da parte nostra la volontà di privare i tifosi biancazzurri della loro "casa" sportiva: il Pescara resta, e resterà sempre, nel suo stadio".