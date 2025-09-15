‘Premio Prisco 2025’ a Saputo, Conte e McTominay

Joey Saputo (presidente del Bologna), Antonio Conte (allenatore del Napoli) e Scott McTominay (calciatore del Napoli) sono i vincitori, nelle rispettive categorie (Dirigenti di Società, Allenatori e Calciatori), della XX edizione del Premio Nazionale “Giuseppe Prisco” alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia sportiva.

Il Premio Speciale di Giornalismo “Nando Martellini”, quest’anno alla sua XVIII edizione, è stato invece attribuito al giornalista di Radio Rai Francesco Repice.

Lo ha stabilito l’apposita giuria, unica per entrambi i premi, presieduta da Italo Cucci e composta da Ivan Zazzaroni, Marco Civoli, Franco Zappacosta, Ilaria D’Amico, dall’ex presidente della FIGC e attuale numero 1 della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete e coordinata dall’imprenditore Marcello Zaccagnini, presidente del Comitato organizzatore.

La cerimonia di premiazione si svolgerà alle ore 11 di lunedì 22 settembre 2025, al Teatro Marrucino di Chieti. Ai vincitori verrà conferita una prestigiosa creazione artistica appositamente realizzata dal pittore, scultore e incisore Maestro Mimmo Paladino.

La stessa commissione, sempre d’intesa con il presidente del Comitato organizzatore Marcello Zaccagnini, ha deciso di attribuire il “Premio Speciale della Giuria” al dirigente sportivo della Roma Claudio Ranieri.