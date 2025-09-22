Scherma: Confederazione del Mediterraneo, Vincenzo De Bartolomeo eletto segretario generale

Sono stati ufficializzati nella giornata di sabato 20 settembre i nuovi vertici della Confederazione del Mediterraneo di scherma: nel nuovo Comitato Esecutivo, eletto all'unanimità, spicca il nome del Delegato Federale per l'Abruzzo Vincenzo De Bartolomeo, nominato Segretario Generale. Il nuovo presidente è invece lo spagnolo Jose Luis Abajo.

Un nuovo prestigioso incarico internazionale per Vincenzo De Bartolomeo anche nel quadriennio 2024-2028, accolto con grande soddisfazione anche dal Presidente della Federazione Italiana Scherma Luigi Mazzone, presente nella capitale francese a rappresentare l'Italia:

"Abbiamo creduto fin dall’inizio nei contenuti di questa proposta, costruendo e sostenendo un assetto che garantirà un rinnovato e importante impulso per tutto il movimento schermistico del bacino del Mediterraneo. Nella visione della Federazione Italiana Scherma, che ne fu fondatrice, questa Confederazione ha un valore strategico molto rilevante: anzitutto per il settore giovanile, visto che sul palcoscenico del Mare Nostrum tantissimi atleti emergenti vivono le prime avventure agonistiche in campo internazionale, e poi per la possibilità di mettere in atto sperimentazioni che potranno rivelarsi fondamentali per la crescita e lo sviluppo del nostro sport. Siamo felici, come Italia, della condivisione sulla presidenza di “Pirri” Abajo e di avere nell’Esecutivo, come Segretario generale, un dirigente d’esperienza ed entusiasmo quale è Vincenzo De Bartolomeo, che darà senz’altro un contributo importantissimo".

Ed è proprio con entusiasmo e fiducia che Vincenzo De Bartolomeo ha accolto la nomina: