Loris Rasetta e il Virtus Racing Team dominano a Castel di Sangro

Spettacolo e vittorie per il Virtus Racing Team nella 3ª prova del Campionato Centro Italia Motornext, disputata al crossodromo “Colle Teste” di Castel di Sangro.

Protagonista assoluto della giornata è stato il pilota abruzzese Loris Rasetta, di Loreto Aprutino, che ha imposto il proprio ritmo fin dalle qualifiche, chiuse al primo posto assoluto nonostante un tracciato reso insidioso dall’abbondante irrigazione.

In gara 1, partito in 4ª posizione, Rasetta ha trovato subito il passo giusto e, grazie a linee efficaci, ha preso il comando fino a tagliare il traguardo con 15 secondi di vantaggio sul secondo.

In gara 2, due contatti nelle fasi iniziali lo hanno relegato in fondo al gruppo, ma il pilota abruzzese ha messo in scena una rimonta spettacolare che lo ha portato nuovamente alla vittoria, questa volta con oltre 20 secondi di margine.

Con queste due affermazioni, Rasetta si è aggiudicato il primo posto di giornata e la leadership provvisoria del campionato.

Ottime prove anche per gli altri giovani alfieri del team: Aristide Ranalli, 13 anni, di Pescina, in sella alla GasGas #927 nella categoria 85 Esordienti, ha rimontato in entrambe le manche dopo partenze difficili, chiudendo al 2° posto assoluto grazie a un passo gara incisivo.

Antonio Pio Ferri, 13 anni, di San Paolo di Civitate (Fg), alla guida della KTM #38 nella categoria 85 Expert, ha mostrato determinazione e costanza, crescendo manche dopo manche nonostante l’inesperienza sul tracciato e qualche indecisione al cancelletto.

Con queste prestazioni il Virtus Racing Team conferma il proprio ruolo da protagonista nel panorama interregionale, valorizzando giovani talenti e consolidando la competitività in vista delle prossime prove di campionato.



