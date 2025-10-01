'I Sentieri dei Lupi' chiudono in bellezza l'Abruzzo Mtb Cup 2025

Entusiasmo, spettacolo e un bilancio piÃ¹ che positivo a Collarmele per la Granfondo I Sentieri dei Lupi, organizzata dallâ€™Asd Collarmele Mtb.

Per la 19esima volta in archivio un evento in perfetta armonia tra promozione paesaggistica e tradizione, che si inserisce nei circuiti Abruzzo Mtb Cup, Rampitek e I Sentieri del Sole e dei Sapori.

La manifestazione ha confermato il suo crescente appeal: quasi 200 atleti alla partenza, provenienti da quasi tutto il Centro-Sud Italia, con una larga rappresentanza di bikers abruzzesi.

Da lodare lâ€™impegno degli organizzatori e il coinvolgimento degli abitanti del paese che non hanno fatto mancare una grande accoglienza. A coronamento della giornata, un ricchissimo pasta party tutto firmato dalle massaie del luogo.

Si Ã¨ corsa una gara intensa e combattuta, dove impegno e tenacia non sono mancati lungo i 50 chilometri di percorso. A dominare la scena Ã¨ stato Mattia Toccafondi (DMT Racing Team by Marconi), che si Ã¨ aggiudicato la vittoria tra gli uomini, precedendo sul podio Franco Casella (Pasolini Racing Team) e Francesco Acco (Ciclissimo Bike Team).

Sulla stessa distanza, al femminile prima posizione per Cristiana Lippi (Ciclissimo Bike Team), seconda Eleonora Dâ€™Angelo (Asd Briganti dâ€™Abruzzo) e terza Chiara Castaldi (Bombardier Squad).

Per lâ€™occasione sono stati proclamati i vincitori di categoria di tutto il circuito Abruzzo Mtb Cup per lâ€™annata 2025: Marco Paiorisi (Lineaorobike â€“ ELMT), Umberto Sansonetti (Team Diemme Sport â€“ M1), Luca Alfano (Asd 250rari â€“ M2), Marco Bellei (Asd 250rari â€“ M3), Domenico Campini (Ciclistica Lâ€™Aquila â€“ M4), Nicola Colicchia (Ciclisportmania â€“ M5), Felice Giovannini (Race Mountain Folcarelli â€“ M6), Angelo Campana (Mtb Scanno â€“ M7), Claudio Faraoni (Race Mountain Folcarelli â€“ M8) ed Eleonora Dâ€™Angelo (Asd Briganti dâ€™Abruzzo â€“ master donna).

LINK VIDEO

https://www.facebook.com/reel/2007190443364816 a cura de I Sentieri dei Lupi

https://www.facebook.com/100057598353615/videos/1090550593065336 a cura del comitato regionale FCI Abruzzo

https://www.youtube.com/watch?v=BtL56G5PDtw a cura di Cronotag

RISULTATI

I Sentieri dei Lupi classifiche gara Collarmele e generale dellâ€™Abruzzo Mtb Cup a cura di Cronotag