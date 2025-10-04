Trofeo Coni, l'Abruzzo del basket è al terzo posto

Ottima esperienza per le ragazze e i ragazzi della FIP-Federazione Italiana Pallacanestro Abruzzo al 10° Trofeo Coni, svoltosi dal 28 settembre al 1° ottobre a Lignano Sabbiadoro, in Friuli Venezia Giulia, coinvolgendo 4.600 fra atleti e tecnici impegnati in 44 discipline.

Le atlete e gli atleti abruzzesi hanno partecipato giocando con la Squadra Bianca e vincendo tutte le partite – sia con la femminile sia con la maschile – contribuendo così alla vittoria finale della Squadra Bianca contro la Squadra Blu.

Dopo la vittoria a livello di squadra, è stata assegnata la medaglia alle regioni, con una gara di tiro tra quelle vincenti che componevano la Squadra Bianca.

L’Abruzzo si è classificato al 3° posto, a 2 punti di differenza dalla vincitrice Lombardia e a 1 dalla seconda classificata, Marche.

Di particolare significato il fatto che ragazze e ragazzi hanno arbitrato e refertato in autonomia tutte le partite: indice di maturità, oltre che attività utile per meglio capire e apprezzare il lavoro di arbitri e ufficiali di campo.

La squadra del basket, in rappresentanza dell’Abruzzo, era composta dall’accompagnatrice istruttrice Paola Angelini, della Happy Drake Giulianova, e dalle atlete e dagli atleti sotto elencati.

Laura Faccin, classe 2013, Panthers Roseto

Elisabetta Granata, classe 2014, Gio Ortona

Anna Staniscia, classe 2013, Progetto Gioco Minibasket Penne

Jacopo Felicione, classe 2013, Scuola Minibasket Roseto

Jacopo Palumbo, classe 2013, Nuovo Basket Aquilano

Alessandro Patrizio, classe 2013, Chieti Basket

La FIP Abruzzo invia i propri complimenti alla squadra che ha portato in alto il nome dell’Abruzzo, anche per essersi dimostrati – oltre che validi in campo – anche educati e attenti fuori dal campo.

Fonte e foto: FIP Abruzzo