Il lunedÃ¬ del Delfino

Una salutare settimana di riposo per il Delfino? Lo scopriremo sabato prossimo, quando allâ€™Adriatico scenderÃ in campo contro un avversario solidissimo, qual Ã¨ la Carrarese attuale. I toscani sono imbattuti da tre turni e nelle ultime due giornate non hanno subito reti. Il loro centrocampista di riferimento, fra lâ€™altro, lâ€™argentino NicolÃ¡s Schiavi, sta attraversando un ottimo periodo di forma. Insomma, per un Pescara incerottato e con il morale a terra dopo la batosta di Genova, non sarÃ semplice giocare almeno alla pari con i piÃ¹ quotati avversari.

Certo, se tutte le scommesse di Sebastiani e Foggia fossero disponibili, ebbene parleremmo di unâ€™altra squadra e di un diverso approccio, ma al momento la lista degli indisponibili Ã¨ lunga, soprattutto di quei nomi che, sulla carta, avrebbero dovuto fare la differenza. Per Vivarini si prospetta un prosieguo di campionato poco sereno e, considerato che per tradizione e abitudini consolidate, quando non si intravedono altre soluzioni si procede con lâ€™avvicendamento dellâ€™allenatore, il rischio di veder naufragare il sogno di guidare la squadra piÃ¹ blasonata della sua regione verso la salvezza, non appare poi cosÃ¬ remoto. Al momento i segnali appaiono rassicuranti, a tal proposito, ma nel calcio, si sa, basta poco per cambiare idea.

Insomma, piÃ¹ che nelle mani del tecnico, attualmente le sorti dei biancazzurri sono in quelle dello staff medico, oberato di lavoro come, dâ€™altro canto, si temeva fin dallâ€™inizio.

Va anche sottolineato che, come al solito, il mercato del Pescara Ã¨ stato condotto, e non Ã¨ una novitÃ , con la politica degli acquisti e prestiti nelle ultime ore. Di conseguenza, oltre agli infortuni, Vivarini deve fare di necessitÃ , virtÃ¹, anche sul piano della scarsa preparazione, giacchÃ© la Rosa dei giocatori su cui puÃ² contare, per buona parte non ha potuto svolgere con lui il ritiro estivo. Vero Ã¨ che coloro i quali accettano di venire a lavorare da queste parti, sono ben consapevoli di ciÃ²; quindi, immaginiamo che il buon Vivarini si sia mentalmente predisposto alle previste difficoltÃ in tal senso, fin dalla firma sul contratto. Poi perÃ² non tutti possono contare sulle magie, come il Baldini della scorsa stagione.

Siamo quindi alle solite e la cosa, chissÃ come mai, non ci sorprende. La Sebastianese Ã¨ questa e sempre lo sarÃ , fra i pochi alti e i molti bassi che da sempre ne accompagna le stagioni. Tornare subito in serie C rappresenterebbe una iattura colossale da cui nemmeno il piÃ¹ fanatico sostenitore del presidente potrebbe riprendersi, ma per ora Ã¨ prematuro azzardare pronostici. Fortunatamente il campionato Ã¨ ancora lunghissimo e câ€™Ã¨ tutto il te4mpo per rimediare.

Appuntamento allâ€™Adriatico sabato prossimo, come giÃ scritto, con fischio dâ€™inizio alle ore 15.