Seconda edizione per “Quarto Tempo”, l’evento promosso dalla FIGC – Lega Nazionale Dilettanti (LND) con il patrocinio di FIGC, Regione Emilia-Romagna, Istituto Superiore di Sanità, Comune di Ferrara e Ferrara Expo, che vedrà protagoniste le attività dell’universo del calcio dilettantistico e amatoriale.

Dopo il successo della prima edizione, svoltasi a Lanciano nel 2024, “Quarto Tempo, oltre la partita. Le traiettorie del calcio dilettantistico” vedrà fra i protagonisti anche il Comitato Regionale LND Abruzzo, rappresentato dal Presidente Concezio Memmo, da tutto il Consiglio Direttivo e dai Delegati Provinciali, Zonali e Territoriali, in un confronto nazionale che riunirà le migliori energie del calcio di base italiano.

Dal 23 al 25 ottobre 2025, presso il quartiere fieristico di Ferrara, la tre giorni offrirà un programma ricco e trasversale, articolato in tavole rotonde, workshop tematici, laboratori, momenti formativi, confronti istituzionali e presentazioni di progetti di responsabilità sociale, dedicati all’innovazione, alla formazione e alla crescita del movimento dilettantistico.

Saranno affrontati temi chiave come digitalizzazione e innovazione, sostenibilità economica e ambientale, educazione alimentare e prevenzione dei comportamenti a rischio, sviluppo del calcio femminile, crescita del futsal e sinergie con il sistema educativo e sanitario.

L’evento coinvolgerà le principali componenti del sistema calcio – FIGC, Leghe, AIC, AIAC, AIA – insieme a rappresentanti delle istituzioni nazionali e territoriali, esperti di comunicazione e marketing sportivo, ricercatori e aziende partner.

Tre giornate di dibattito e confronto che faranno di Ferrara un laboratorio di idee e buone pratiche per il futuro del calcio di base: “Quarto Tempo” si conferma un momento di innovazione, condivisione e un’occasione per riflettere sul ruolo sociale e formativo del calcio, per valorizzarne la sua dimensione educativa, inclusiva e territoriale.

«“Quarto Tempo, oltre la partita” esprime la nostra idea di un calcio che guarda al futuro, fondato su apertura, inclusione e condivisione – ha dichiarato il presidente Giancarlo Abete. – È un momento per unire le forze nel confrontarsi con le sfide e le possibilità del calcio dilettantistico e giovanile, superando la semplice competizione sportiva per dare spazio al valore sociale, educativo e culturale dello sport. Siamo orgogliosi di essere a Ferrara, una città che ha già mostrato grande attenzione verso il calcio e i suoi principi, come dimostrato dall’organizzazione del Torneo delle Regioni di Calcio a 5. Un ringraziamento particolare ai presidenti Alberici e Memmo per il lavoro svolto e alla Città di Ferrara per l’accoglienza ricevuta.»

Il programma di “Quarto Tempo, oltre la partita. Traiettorie del calcio dilettantistico”

Tre giornate di approfondimento, dibattiti e confronto sui principali temi che interessano il calcio dilettantistico e di base.

Giovedì 23 ottobre – Giornata inaugurale: cerimonia di apertura e grande panel istituzionale dedicato alle opportunità e alle sfide del calcio dilettantistico, con la partecipazione delle componenti federali.

A seguire, focus sulle prospettive future della LND, con interventi su digitalizzazione, impiantistica, responsabilità sociale e salute dei giovani. Nel pomeriggio, spazio all’innovazione e alla comunicazione, con la presentazione della nuova identità visiva LND e del progetto VIVOAZZURRO, dedicato ai valori di identità, appartenenza e comunità nel mondo del calcio.

Venerdì 24 ottobre – Giornata dedicata al calcio come strumento di inclusione e crescita sociale.

In programma il panel “Vinciamo Insieme – Il calcio a portata di mano”, che racconterà esperienze di sport e solidarietà, e la presentazione della campagna nazionale di educazione alimentare e prevenzione del rischio alcol “Scegliamo da Campioni”, con dibattito su buona alimentazione e pratica sportiva, alla presenza di rappresentanti di Ministero della Salute, ISS, FIGC e Coldiretti. Nel pomeriggio si parlerà di sviluppo del calcio femminile, formazione nel futsal e responsabilità sociale, con la presentazione del Bilancio CSR LND e dei progetti IMPACT League e Futs All. La giornata si concluderà con due momenti di grande valore sportivo: il panel “Calcio giovanile tra passato e futuro” (in collaborazione con FIGC e Settore Giovanile e Scolastico) e l’incontro “Generazioni vincenti: l’Italia degli ultimi titoli mondiali”, che riunirà protagonisti dei Mondiali 1982 e 2006 per un confronto sul valore formativo della vittoria.

Sabato 25 ottobre – Giornata conclusiva dedicata al cerimoniale e all’organizzazione dei grandi eventi della LND e FIGC, con la presentazione dei nuovi format per eventi regionali e provinciali e una partita dimostrativa di Futs All, prima della relazione finale del Presidente Giancarlo Abete, che chiuderà ufficialmente i lavori.

Per consultare il programma completo, gli approfondimenti e tutte le informazioni su “Quarto Tempo, oltre la partita. Le traiettorie del calcio dilettantistico”, è possibile visitare il sito ufficiale quartotempo.lnd.it