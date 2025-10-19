Italia sul tetto del mondo ad Atene 2025, gioia per l’abruzzese Alessia Iezzi

Alessia Iezzi e Massimo Fabbrizi, coppia abruzzese-marchigiana, conquistano l’oro nel Mixed Team di Fossa Olimpica ai Campionati del Mondo di Tiro a Volo.

Una prestazione straordinaria nell’atto finale con San Marino, frutto di talento, sintonia e dedizione, che porta in alto i colori azzurri e l’orgoglio abruzzese. Ogni piattello colpito è stato il risultato di mesi di lavoro, sacrifici e passione condivisa.

Le parole di Alessia, atleta di Manoppello: “Vincere insieme a Massimo, in una gara così importante, è un’emozione che porterò sempre con me.”

E quelle di Massimo, di San Benedetto del Tronto: “La sintonia con Alessia è stata perfetta. Dedico questa vittoria alla mia famiglia, alla mia terra e a chi ci ha sostenuto.”

Il Coni e la Fitav-Federazione Italiana Tiro a Volo si congratulano con i due campioni e con tutto lo staff tecnico per aver scritto una pagina indimenticabile dello sport italiano.

Un successo che parla di impegno, rispetto e amore per il tiro a volo.

Fonte: Coni Abruzzo