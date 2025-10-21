L’Adriatico Cross Tour torna in Abruzzo per una gara ad “alta quota” col Memorial Adelio Di Natale

Il circus dell’Adriatico Cross Tour si dirige in Abruzzo per la sua tappa più a sud e anche la più alta in quota, sopra i 1.000 metri. L’appuntamento è a Pizzalto, località dell’Appennino Abruzzese nel comune di Roccaraso.

Torna a distanza di un anno il Memorial Adelio Di Natale, in programma nel weekend di sabato 25 e domenica 26 ottobre.

Con i suoi 1.400 metri di altitudine, Pizzalto attira da sempre numerosi turisti e sportivi, grazie alla particolare bellezza del paesaggio e alle molteplici opportunità che offre il territorio per gli amanti della vita all’aria aperta e degli sport outdoor.

Grazie all’Azzurra Bike, che si avvale della collaborazione del Team Belvedere, si stanno profondendo tutti gli sforzi per garantire il successo di questa edizione 2025. La novità principale è l’ingresso nell’Adriatico Cross Tour, dopo le esperienze maturate con il Mediterraneo Cross nelle scorse edizioni.

Sabato 25 la gara vale sia per l’Adriatico Cross Tour che per i Campionati regionali FCI Abruzzo con svolgimento delle gare nella fascia oraria tra le 11:30 e le 15:00 sia per gli agonisti che per gli amatori.

Domenica 26, dalle 9:30 alle 13:30 circa, si torna in sella con una prova di carattere nazionale che assegna punteggi top class. Questi saranno fondamentali per conquistare una griglia di partenza vantaggiosa ai Campionati Italiani di gennaio 2026.

La giornata sarà arricchita da una manifestazione di short track dedicata ai giovanissimi (categorie G1-G5), pensata per far divertire i più piccoli.

Il percorso di 2.500 metri è allestito nell’area antistante l’Hotel Pizzalto. Si sviluppa prevalentemente su prato (70%) e presenta tratti tecnici come le ripide rampe della pista da sci, dossi di terra e una decina di scale posizionate nella zona relax dell’hotel.

La parte finale prevede alcuni brevi tratti in brecciato prima di riconnettersi all’asfalto, dove sul piazzale dell’hotel sono collocati il traguardo e la zona di partenza.

Sono disponibili un ampio parcheggio gratuito direttamente sul campo di gara, un’area team libera senza necessità di prenotazione e un’area camper gratuita completa di tutti gli allacci. Per entrambe le giornate di gara è obbligatorio l’utilizzo del chip di cronometraggio Kronoservice. L’Hotel Pizzalto, che funge anche da quartier generale dell’evento, offre una convenzione alberghiera a 60 euro in mezza pensione. Metterà inoltre a disposizione un servizio di tavola calda self-service per il ristoro post-gara. Per contattare direttamente l’hotel a questo numero 0864-602383.

Tutti gli ingredienti ci sono per uno spettacolo agonistico di alto livello. Pizzalto si prepara a essere invasa da una moltitudine di atleti e accompagnatori, con la neve che – per ora – può aspettare, per lasciare spazio alle pure emozioni del ciclocross.

ISCRIZIONI E MODALITA’ GARA 25 OTTOBRE

Per gli atleti tesserati FCI, sia agonisti che amatori, iscrizione tramite Fattore K della Federazione Ciclistica Italiana fino alle 24:00 di giovedì 23 ottobre (ID Gara 178468). Per gli atleti tesserati con gli enti di promozione sportiva tramite il link www.adriaticocrosstour.it/iscrizione.html sempre entro le 24:00 del 23 ottobre. La quota di iscrizione è di 20 euro solo per gli amatori.

ISCRIZIONI E MODALITA’ GARA 26 OTTOBRE

Per gli atleti tesserati FCI, sia agonisti che amatori, iscrizione tramite Fattore K della Federazione Ciclistica Italiana fino alle 24:00 di venerdì 24 ottobre (ID Gara 178047). Per gli atleti tesserati con gli enti di promozione sportiva tramite l’indirizzo mail della società organizzatrice azzurrabike@gmail.com. La quota di iscrizione è di 20 euro solo per gli amatori.

Per la gara pomeridiana dei giovanissimi, il riferimento è sempre il fattore K della Federazione Ciclistica Italiana con Id Gara 178631 fino alle 24:00 di venerdì 24 ottobre.

Foto dell’edizione 2024 del Memorial Adelio Di Natale, credit Antonio Caggiano (Bikerounder)