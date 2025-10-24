Stage internazionale di arti marziali, 17 nazioni protagoniste

Sono attese circa 800 persone nellâ€™arco delle tre giornate di Stage, praticamente un record per questa edizione che rappresenta il decennale di un evento di arti marziali ormai portato allâ€™eccellenza nazionale da ACSI (Associazione di cultura, sport e tempo libero).

Il Settore Arti Marziali dellâ€™Ente di Promozione Sportiva ACSI, nella persona del Maestro Giancarlo Bagnulo, porta avanti, giÃ da diversi anni, il progetto di sviluppare e far accrescere nel territorio nazionale, tutte le discipline da combattimento e le suddette arti marziali.

Per fare ciÃ² organizza, avvalendosi della collaborazione di tecnici e Maestri ACSI di alto profilo e professionalitÃ , numerosi eventi nazionali e internazionali.

Lo stage internazionale, che avrÃ luogo a Montesilvano nei giorni 24, 25 e 26 ottobre al Pala â€“ Dean Martin (organizzato in collaborazione con il referente regionale del settore Arti Marziali ACSI Abruzzo sarÃ , senza dubbio, un grande strumento di inclusione che incoraggerÃ soprattutto lâ€™incontro di culture diverse nonchÃ© una occasione per trasmettere valori di grande rilievo quali la lealtÃ , il rispetto, lâ€™amicizia, il fair play.

CosÃ¬ come negli anni scorsi, alla manifestazione sportiva parteciperanno circa 700/800 atleti, tecnici e maestri provenienti da tutto il territorio italiano e dai seguenti stati:

â€“ SPAGNA;

â€“ GERMANIA;

â€“ OLANDA;

â€“ INGHILTERRA;

â€“ LETTONIA;

â€“ POLONIA;

â€“ BOSNIA;

â€“ ROMANIA;

â€“ SERBIA;

â€“ NORD MACEDONIA;

â€“ TURCHIA;

â€“ ISRAELE;

â€“ FRANCIA;

â€“ UNGHERIA;

â€“ RUSSIA;

â€“ SVEZIA;

â€“ CINA.

Le discipline che si alterneranno durante i tre giorni sui numerosi tatami montati allâ€™interno del PalaCongressi saranno:

â€“ KARATE;

â€“ AIKIDO;

â€“ JUDO;

â€“ GATKA;

â€“ HAPKIDO;

â€“ TAEKWONDO;

â€“ JU JITSU STILI;

â€“ JU JITSU AGONISTICO;

â€“ JU JITSU DIFESA PERSONALE;

â€“ KARATE KYOKUSHINKAI;

â€“ KATORI SHINTO RYU;

â€“ KICK BOXING;

â€“ KUNG FU (CHANG);

â€“ MUAY THAI;

â€“ MAY BORAN;

â€“ RYU KYU KUNG FU;- SCERMA STORICA;

â€“ LOTTE TRADIZIONALI;

â€“ SHUAI JIAO (o Judo cinese).

Inoltre, dalla Cina, sarÃ presente il presidente della Word Shuai Jiao Federation, Wang Peng, per supervisionare lâ€™organizzazione e lâ€™impiantistica prevista per i Campionati mondiali di Shuai Jiao, che avranno luogo proprio a Montesilvano nel 2026.

Ãˆ ormai noto che il legame tra sport, eventi e turismo puÃ² essere decisivo, e sicuramente contribuirÃ in modo significativo alla crescita economica e turistica della cittÃ di Montesilvano.



