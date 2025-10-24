Stage internazionale di arti marziali, 17 nazioni protagoniste

Sono attese circa 800 persone nellâ€™arco delle tre giornate di Stage, praticamente un record per questa edizione che rappresenta il decennale di un evento di arti marziali ormai portato allâ€™eccellenza nazionale da ACSI (Associazione di cultura, sport e tempo libero).
Il Settore Arti Marziali dellâ€™Ente di Promozione Sportiva ACSI, nella persona del Maestro Giancarlo Bagnulo, porta avanti, giÃ da diversi anni, il progetto di sviluppare e far accrescere nel territorio nazionale, tutte le discipline da combattimento e le suddette arti marziali.
Per fare ciÃ² organizza, avvalendosi della collaborazione di tecnici e Maestri ACSI di alto profilo e professionalitÃ , numerosi eventi nazionali e internazionali.
Lo stage internazionale, che avrÃ luogo a Montesilvano nei giorni 24, 25 e 26 ottobre al Pala â€“ Dean Martin (organizzato in collaborazione con il referente regionale del settore Arti Marziali ACSI Abruzzo sarÃ , senza dubbio, un grande strumento di inclusione che incoraggerÃ soprattutto lâ€™incontro di culture diverse nonchÃ© una occasione per trasmettere valori di grande rilievo quali la lealtÃ , il rispetto, lâ€™amicizia, il fair play.
CosÃ¬ come negli anni scorsi, alla manifestazione sportiva parteciperanno circa 700/800 atleti, tecnici e maestri provenienti da tutto il territorio italiano e dai seguenti stati:
â€“ SPAGNA;
â€“ GERMANIA;
â€“ OLANDA;
â€“ INGHILTERRA;
â€“ LETTONIA;
â€“ POLONIA;
â€“ BOSNIA;
â€“ ROMANIA;
â€“ SERBIA;
â€“ NORD MACEDONIA;
â€“ TURCHIA;
â€“ ISRAELE;
â€“ FRANCIA;
â€“ UNGHERIA;
â€“ RUSSIA;
â€“ SVEZIA;
â€“ CINA.
Le discipline che si alterneranno durante i tre giorni sui numerosi tatami montati allâ€™interno del PalaCongressi saranno:
â€“ KARATE;
â€“ AIKIDO;
â€“ JUDO;
â€“ GATKA;
â€“ HAPKIDO;
â€“ TAEKWONDO;
â€“ JU JITSU STILI;
â€“ JU JITSU AGONISTICO;
â€“ JU JITSU DIFESA PERSONALE;
â€“ KARATE KYOKUSHINKAI;
â€“ KATORI SHINTO RYU;
â€“ KICK BOXING;
â€“ KUNG FU (CHANG);
â€“ MUAY THAI;
â€“ MAY BORAN;
â€“ RYU KYU KUNG FU;- SCERMA STORICA;
â€“ LOTTE TRADIZIONALI;
â€“ SHUAI JIAO (o Judo cinese).
Inoltre, dalla Cina, sarÃ presente il presidente della Word Shuai Jiao Federation, Wang Peng, per supervisionare lâ€™organizzazione e lâ€™impiantistica prevista per i Campionati mondiali di Shuai Jiao, che avranno luogo proprio a Montesilvano nel 2026.
Ãˆ ormai noto che il legame tra sport, eventi e turismo puÃ² essere decisivo, e sicuramente contribuirÃ in modo significativo alla crescita economica e turistica della cittÃ di Montesilvano.