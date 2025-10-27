Il lunedÃ¬ del Delfino

Il pareggio di sabato scorso in terra ligure del Delfino ci offre non pochi spunti di riflessione, sia in termini positivi, sia, ovviamente, negativi. Iniziamo, perÃ², da una prima riflessione che riprende un discorso iniziato nel nostro editoriale del precedente lunedÃ¬ e che aveva diviso lâ€™ambiente biancazzurro: Lorenzo Meazzi, in apparente stato di grazia da diverso tempo, doveva o no essere schierato, finalmente, dallâ€™inizio? Il buon Vivarini, dovendo anche fare di necessitÃ virtÃ¹, a causa dei tanti infortuni, contro la Virtus Entella lo ha, infine, introdotto nellâ€™undici titolare. Risultato? SarÃ stato un caso, ma nÃ© piÃ¹ nÃ© meno ciÃ² che avevamo preventivato: la sua velocitÃ ed intraprendenza messa in mostra nelle precedenti gare in cui era subentrato nei secondi tempi, stavolta si Ã¨ a malapena intravista in rare occasioni iniziali, salvo poi spegnersi lentamente, come la fioca luce di una candela, per essere quindi a sua volta sostituito al 70â€™ di gioco. Per una pura combinazione e per inciso, il Pescara Ã¨ poi passato in vantaggio proprio un paio di minuti dopo, ma questo Ã¨ solo un dato statistico. CiÃ² che invece bisogna rimarcare e porre in evidenza Ã¨ che non ci si puÃ² privare di questâ€™arma, utile quasi esclusivamente quando gli avversari sono meno freschi, pensando che possa essere utile per tutti i novanta e passa minuti di gioco. Auspichiamo che il Mister, al netto delle esigenze causate dallâ€™infermeria, riprenda a ragionare senza ascoltare gli umori della piazza: il tifo non puÃ² condizionare le scelte dellâ€™area tecnica, semmai fosse accaduto, cosa di cui non possiamo assolutamente avere contezza.

Ma proseguiamo con lâ€™analisi di questo 1-1 finale, che coincide con il primo punticino esterno portato a casa dai biancazzurri in questo campionato. Quando ci si fa raggiungere a una manciata di secondi dal fischio finale la retorica domanda da porsi Ã¨ sempre la medesima: tre punti persi o uno guadagnato? Stavolta, nonostante i liguri abbiano per larghi tratti dominato la gara, pur senza riuscire ad incidere sotto porta, saremmo propensi verso la prima ipotesi. Ancora una volta lâ€™occasione perduta ha un nome e un cognome: Andreaw Gravillon. Il difensore in evidente ritardo di forma, entrato in campo a pochi minuti dal termine, Ã¨ parso disattento, sempre in ritardo e con un atteggiamento quasi dilettantistico. Distante e in posizione avanzata (!) rispetto allâ€™avversario da marcare in piena area di rigore, Ã¨ volato a raccogliere farfalle, dando allâ€™avversario diretto la possibilitÃ di mettere al centro la pericolosa palla che, dopo una serie di rimpalli, Ã¨ finita fra i piedi di Tiritiello, che ha facilmente battuto lâ€™incolpevole Desplanches. Insomma, il francese, giÃ colpevole della sconfitta di Modena, al momento rappresenta il peggiore spauracchio per i tifosi biancazzurri!

Nonostante il punticino la classifica del Delfino Ã¨ peggiorata, a causa delle concomitanti vittorie di Catanzaro, Bari e Spezia e ciÃ² acuisce il rammarico per non aver portato a termine lâ€™agognato successo, ma di questo avremo tempo eventualmente per preoccuparcene, Ã¨ ancora presto e il campionato Ã¨ lunghissimo.

Focalizziamoci pertanto sugli aspetti positivi, primo fra i quali lâ€™eccezionale prestazione di Matteo Dagasso. Il ragazzo cresce di partita in partita, mostrando sicurezza e padronanza di gioco da categoria superiore, distribuendo palloni giocabili per i compagni in tutte le zone del campo e mostrandosi anche molto attento in fase di ripiego, spesso riuscendo a spegnere le iniziative avversarie. Difficilmente lo rivedremo anche il prossimo anno con indosso la casacca biancazzurra, anzi, alla luce del famelico modo di mercanteggiare di questa societÃ , auguriamoci non se ne privi fin dal prossimo gennaio â€¦

Altro dato che puÃ² far sorridere in prospettiva Ã¨ la grinta sempre molto evidente di quasi tutti i giocatori schierati in campo, a partire dal bravissimo Antonio Di Nardo, che da sempre il 101% ad ogni gara, consapevole che questa potrebbe essere lâ€™ultima occasione della sua carriera per mettersi finalmente in evidenza: sa che potrebbero non passare altri treni e ha deciso di prendere in corsa questo dai colori biancazzurri, ha fame di successo e si vede.

Si torna in campo giÃ domani sera, per un importante turno infrasettimanale. Allâ€™Adriatico Ã¨ prevista la sfida con lâ€™Avellino. Gli irpini, partiti alla grande in questa stagione, sono reduci da un clamoroso K.O. interno inflitto loro dal redivivo Spezia del pescarese Luca Dâ€™Angelo, come reagiranno allo scioccante poker subito? Lo scopriremo dal fischio iniziale previsto alle ore 20:30. Conquistare lâ€™intera posta in palio sarÃ fondamentale, anche perchÃ© sabato prossimo ci sarÃ lâ€™impegnativa, a dir poco, trasferta sul campo della favoritissima per la promozione diretta, il Palermo di Filippo Inzaghi.