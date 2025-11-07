'Porte aperte allo Sport', due giornate di appuntamenti al Pala Dean Martin di Montesilvano

Il Festival - spiegano i promotori - si propone come punto di riferimento per tutto il movimento sportivo regionale, con l’obiettivo di avvicinare giovani, famiglie e scuole alle discipline sportive, promuovendo lo sport come strumento di crescita, educazione e inclusione.

Inaugurazione venerdì 7 novembre alle ore 10 con taglio del nastro alla presenza delle autorità regionali e locali e dei rappresentanti del mondo sportivo.

Due giorni strutturati in aree tematiche e spazi espositivi, coinvolgendo tutti i settori sportivi, con particolare attenzione alle discipline olimpiche e paralimpiche, agli sport di squadra e individuali, e alle discipline tradizionali e innovative.

“Porte aperte allo Sport” vuole essere un segnale forte e chiaro per il mondo sportivo, scolastico e sociale, ribadendo il valore universale dello sport e il suo ruolo educativo, formativo e inclusivo. Saranno presenti tutte le associazioni sportive, gli istituti scolastici, le famiglie e a tutti coloro che credono nello sport come strumento di benessere e crescita personale.