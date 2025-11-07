'Porte aperte allo Sport', due giornate di appuntamenti al Pala Dean Martin di Montesilvano

Il CONI Abruzzo presenta il Festival “Porte aperte allo Sport”, in programma venerdì 7 e sabato 8 novembre al Pala Dean Martin di Montesilvano.
Un grande evento dedicato alla promozione della cultura sportiva, organizzato in collaborazione con la Regione Abruzzo e l'Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo.
Il Festival - spiegano i promotori - si propone come punto di riferimento per tutto il movimento sportivo regionale, con l’obiettivo di avvicinare giovani, famiglie e scuole alle discipline sportive, promuovendo lo sport come strumento di crescita, educazione e inclusione.
Durante le due giornate, il pubblico potrà vivere lo sport in tutte le sue forme:
Dimostrazioni pratiche
Incontri con campioni e tecnici
Laboratori didattici
Attività ludico-motorie
Approfondimenti culturali
Inaugurazione venerdì 7 novembre alle ore 10 con taglio del nastro alla presenza delle autorità regionali e locali e dei rappresentanti del mondo sportivo.
Dalle ore 10.30 alle ore 18 prenderanno il via le manifestazioni con attività promozionali ludico sportive aperte a tutti, con laboratori e giochi.
Due giorni strutturati in aree tematiche e spazi espositivi, coinvolgendo tutti i settori sportivi, con particolare attenzione alle discipline olimpiche e paralimpiche, agli sport di squadra e individuali, e alle discipline tradizionali e innovative.
“Porte aperte allo Sport” vuole essere un segnale forte e chiaro per il mondo sportivo, scolastico e sociale, ribadendo il valore universale dello sport e il suo ruolo educativo, formativo e inclusivo. Saranno presenti tutte le associazioni sportive, gli istituti scolastici, le famiglie e a tutti coloro che credono nello sport come strumento di benessere e crescita personale.
Per informazioni e adesioni è possibile consultare il sito www.festivaldellosport.it