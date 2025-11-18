Caffè Bocca della Verità accende l’arena: sponsor ufficiale della 39ª edizione di Fight Clubbing

L’energia incontra la passione. Caffè Bocca della Verità sarà tra i protagonisti della 39ª edizione di Fight Clubbing, il più importante circuito italiano di sport da combattimento, in programma sabato 22 novembre al Pala Giovanni Paolo II di Pescara.

L’evento, trasmesso in diretta mondiale su DAZN, vedrà sul ring 28 fighters internazionali impegnati in 14 match professionistici, tra cui due titoli del mondo e alcuni dei nomi più noti del panorama K-1 e Muay Thai. A rendere l’atmosfera ancora più elettrizzante, la musica live dei Sud Sound System, pronti a infiammare il pubblico con la loro energia unica.

Nel corso della serata, Caffè Bocca della Verità premierà uno dei match sul ring, celebrando il talento, la determinazione e lo spirito di sfida che da sempre caratterizzano i campioni del fighting - gli stessi valori che il brand condivide da sempre: autenticità, energia e passione italiana.

“Essere presenti a un evento come Fight Clubbing significa sostenere non solo lo sport, ma anche i messaggi positivi che porta con sé: inclusione, rispetto, disciplina e crescita personale” commenta la Direzione Generale di Caffè Bocca della Verità. “Crediamo nello spirito combattivo come forma di espressione autentica - proprio come un buon caffè, che accompagna ogni sfida quotidiana con carattere e verità”.

Fight Clubbing, dal 2012, è il primo circuito italiano di sport da combattimento, con una community di oltre 3,5 milioni di utenti raggiunti ogni mese sui social e oltre 460mila spettatori medi in diretta mondiale su DAZN. La manifestazione si distingue anche per l’impegno in progetti di inclusione sociale, come Boxe in Carrozzina e la campagna ‘Se vuoi fare il duro, fallo su un ring!’, a sostegno della parità di genere e contro la violenza.