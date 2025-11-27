Sci alpino, comunicate le squadre regionali della FISI Abruzzo

La Federazione Italiana Sport Invernali comitato Abruzzo ha comunicato ufficialmente la composizione delle squadre regionali di Sci Alpino, maschile e femminile.
Gli allenatori sono due, il confermato Davide Ciminelli e – fresco di nomina – Andrea Mammarella.
Ecco l’elenco.
Femminile
Di Sabatino Alessandra (squadra nazionale C)
Santucci Arianna
Cirilli Ludovica
Capisciotti Martina
Centioli Beatrice
Dolceamore Francesca
Paludi Melissa
Maschile
Scalisi Giovanni
Mattei Federico
De Roccis Raffaele
Scuotto Tommaso
Santucci Riccardo
Lacchi Alessandro
Centioli Leonardo
Da sottolineare che l’atleta Alessandra Di Sabatino (nella foto) – che è stata inserita nella squadra nazionale C – sarà seguita a livello regionale da Davide Ciminelli, che la assisterà costantemente e in particolare su manifestazioni di grande rilevanza agonistica, gare e grand prix.
Come da protocollo, in accordo appunto con la Federazione centrale.
“Il nostro è un progetto che va avanti anche grazie al contributo della Regione Abruzzo, che da anni sostiene le squadre di comitato, e all’assessore allo Sport Mario Quaglieri che ci segue con passione e attenzione. Siamo pronti per la nuova stagione, che affrontiamo con ottimismo e convinti del lavoro che sviluppiamo da anni”, ha dichiarato il presidente della FISI comitato Abruzzo, Angelo Ciminelli.
Un lavoro che ha portato all’inserimento nel team azzurro di Alessandra Di Sabatino, come negli anni anche Giulia Valleriani e altri atleti che hanno raggiunto obiettivi meritevoli di valore nazionale e internazionale.
Paolo Sinibaldi Pubbliche Relazioni – Press Office