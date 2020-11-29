Riecco la ‘Michettiana Running’

Per il grande circus del Corrilabruzzo UISP 2025, la stagione sportiva non è ancora conclusa. Ad animare il calendario di fine stagione è in arrivo la Michettiana Running, organizzata a Francavilla al Mare dal Team Idrotec, che impegnerà l’intera mattinata di domenica 30 novembre.

Giunta alla sesta edizione, la Michettiana Running, inserita nel circuito Corrilabruzzo UISP con l’assegnazione di 200 punti, gode del patrocinio del Comune di Francavilla al Mare e della Regione Abruzzo.

Sono tre le modalità di partecipazione previste: la mezza maratona di 21,097 km su un percorso omologato FIDAL pianeggiante e veloce (viale Alcione-piazza Mediterraneo poi in direzione sud verso viale Nettuno, via D’Annunzio, via Tosti, giro di boa alla rotatoria Lido Peppone e poi direzione nord via Tosti, lungomare Aldo Moro, via Kennedy, via Cristoforo Colombo, via Pola e viale Alcione) che corrisponde a due giri della competitiva di 10 chilometri e 545 metri a sua volta articolata in una sola tornata; la camminata sportiva per famiglie con opzioni da 5 o 10 chilometri.

L’arrivo e il villaggio sportivo saranno allestiti in piazza Sant’Alfonso, dove un maxischermo trasmetterà la diretta video della gara, ripresa in tempo reale da operatori specializzati.

Saranno disponibili diversi servizi tra cui gazebo dedicati agli spogliatoi per donne e uomini, al deposito borse e ai bagni chimici.

Le premiazioni interessano i primi tre classificati uomini e donne sia della 10,5 chilometri che della 21,097 chilometri insieme ai primi tre di ogni categoria alle prime cinque società più numerose e alle tre più numerose extra-regionali.

Il ritiro dei pettorali è previsto sabato 29 novembre in piazza Sant’Alfonso dalle 15:00 alle 18:00, e domenica 30 novembre dalle 7:30 alle 9:00. Le iscrizioni resteranno aperte fino a domenica solamente per chi vorrà aderire alla camminata sportiva (costo di 5 euro). A tutti i finisher della mezza maratona sarà consegnata una medaglia ricordo.

Info e regolamento www.lamichettiana.it



