Grande festa dei bambini al pala Giovanni Paolo II, 300 partecipanti al "Torneo topolino" di pallamano

Sono stati 300 i bambini partecipanti al Torneo Topolino Snejana Toncheva di pallamano, organizzato dalla Asd Ogan Pescara in collaborazione con HC Pescara, che si è svolto ieri al palazzetto Giovanni Paolo II di Pescara, con il supporto del Comune di Pescara. "L'appuntamento per i bambini", ha detto l'assessore allo Sport Patrizia Martelli tracciando il bilancio insieme alla coach Tatiana Borisova, "si è trasformato in una bellissima festa per le famiglie. E la soddisfazione è enorme perché con questa iniziativa, e con tutto il lavoro dell'associazione che c'è dietro, avviciniamo tanti bambini al mondo dello sport che vuol dire sì impegno e rispetto delle regole ma anche salute, socialità e benessere a tutto tondo".

"La nostra società promuove instancabilmente la pallamano, coinvolgendo i bambini delle scuole elementari e medie", ha spiegato Borisova. "Quest'anno abbiamo coinvolto gli studenti degli istituti comprensivi 4, 6, 7, 9, e il comprensivo Galileo Galilei di San Giovanni Teatino. Ringrazio i dirigenti di queste scuole per la loro disponibilità e sensibilità verso la pallamano. La partecipazione al torneo è stata notevole e questa bella risposta ha ripagato me e tutti i miei collaboratori del grande impegno quotidiano per la promozione e la crescita di questo sport. Ringrazio l'Assessore allo Sport Patrizia Martelli, il referente del Coni Adamo Scurti, la Regione Abruzzo e il consigliere regionale della Federazione italiana giuoco handball, Lorenzo D’Incecco". Borisova è affiancata da Roberto Pieragostina, Olena Kablusko, Giulia Dottore, Alessandro Coccia e Sebastiano Rinzino. A tutti i partecipanti è stata consegnata una medaglia mentre alle scuole sono andate le coppe.