Club Italia Centro di pallavolo femminile, le attivitÃ  vanno avanti

Si Ã¨ conclusa la seconda tappa del progetto di qualificazione del Club Italia del Centro, iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Pallavolo e dedicata allo sviluppo tecnico del movimento giovanile femminile.

Cinque giorni di preparazione intensa, guidati dal Direttore Tecnico Marco Mencarelli e dal suo staff nazionale, che hanno offerto unâ€™opportunitÃ formativa di altissimo livello alle giovani atlete del Centro Italia.

Per lâ€™Abruzzo erano presenti:

â€¢ Marianna Caravaggio, assistente allenatore allâ€™interno dello Staff del Club Italia

â€¢ Paolo Pesce, referente per lâ€™attivitÃ nazionale nella nostra regione

â€¢ Le atlete Sara Antonelli, Alice CuccÃ¹, Frida Pasquali e Fabiana Pili, che hanno rappresentato con impegno e qualitÃ il movimento abruzzese

Unâ€™altra esperienza di crescita per le nostre giovani e per lâ€™intero settore tecnico regionale, si legge in una nota della Fipav Abruzzo.

Fonte e foto Fipav Abruzzo