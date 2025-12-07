Sport paralimpico come motore d'inclusione

A L’Aquila, presso l’Auditorium Renzo Piano, si è tenuta la passerella di fine anno dello sport paralimpico abruzzese: il Gran Galà organizzato dal CIP Abruzzo sotto la Presidenza di Mauro Sciulli, in collaborazione con il Comitato Provinciale CSI L’Aquila, guidato da Luca Tarquini, nonchè Consigliere Regionale del Comitato Italiano Paralimpico.

A sostegno dell’iniziativa, i patrocini e il contributo di Regione Abruzzo, Provincia dell’Aquila, Comune dell’Aquila, BCC Roma, Fondazione Carispaq e L’Aquila Insieme per lo Sport con il supporto organizzativo di Sport&Event.

Un momento di incontro e festa per sottolineare l’importanza dello sport come calamita sociale. Come data di svolgimento è stata scelta simbolicamente il 3 dicembre, Giornata Mondiale delle Persone con Disabilità istituita dalle Nazioni Unite nel 1981, per riaffermare l’impegno a sensibilizzare la società e promuovere una maggiore comprensione dei temi legati alla disabilità.

Una giornata dedicata a valorizzare dignità, diritti e benessere delle persone con disabilità, attraverso lo sport inteso come strumento di inclusione, coesione e crescita collettiva.

A impreziosire la cerimonia di premiazione, condotta dalla giornalista Gioia Chiostri, i momenti artistici offerti dalla scuola di ballo dell’Azzurra Fit Village (diretta dalla Maestra Carla Cipolla) e dal soprano Chiara Tarquini.

È stato dato grande risalto ai risultati della stagione paralimpica abruzzese tra cui le medaglie internazionali di Ilenia Colanero (oro e record del mondo ai World Games in apnea), Giulia Valdo (oro europeo a squadre nel tiro a segno), Nando D’Agostino (record mondiale negli 800 metri marcia e oro iridato nei 1500 FISDIR), Daniele Riga (campione del mondo di calcio balilla), Maria Camilla Niola (oro europeo di parahockey), Carlo Maria D’Amico (argento europeo nel parasailing), Francesco Di Felice e Paolo Totò (guide tandem di successo ai mondiali di paraciclismo su strada e pista). Con loro anche i migliori atleti abruzzesi per gli allori conseguiti nelle gare nazionali e ai campionati italiani di tutte le discipline.

Premiate anche le società coinvolte nel protocollo d’intesa CIP-INAIL, gli istituti scolastici e gli atenei universitari attivi nelle iniziative promosse dal CIP Abruzzo, gli Organismi sportivi regionali. Riconoscimenti per lo studente Emanuele Ventrella (finalista ai Giochi della Gioventù Roma 2025 nel lancio del vortex) e ai tecnici Pierpaolo Addesi (paraciclismo), Marco La Verghetta (tiro a segno), Maurizio Di Giandomenico, Ruggero Visini, Salvatore Podda e Paolo Di Pietro (fisioterapista della nazionale di parasnowboard FISIP).

Mauro Sciulli: “Grazie a questa intesa tra CIP, CONI, Sport e Salute che lo sport paralimpico cresce sul territorio. Oltre cento premiazioni sono il segno di una crescita reale e di una cultura inclusiva che finalmente attecchisce. Atleti, tecnici, società, amministratori comunali e sindaci sono gli attori fondamentali di questa trasformazione culturale che il nostro paese sta vivendo. Grazie ai genitori, agli atleti, alle società, al mondo della scuola e dell’università, luogo chiave della cultura dell’inclusione. Senza di loro, nulla sarebbe possibile.”

Luca Tarquini: “Vogliamo promuovere una cultura inclusiva vera, basata su formazione e competenza. Troppo spesso lo sport paralimpico è confuso con attività generiche. Il mondo paralimpico ha bisogno di informazione, formazione e cultura. Serve qualificare gli operatori sul territorio, perché non basta la buona volontà. Un grazie sincero alle scuole perché l’inclusione nasce tra i banchi. Grazie a tutte le società, agli atleti, ai tecnici e alle famiglie perchè, insieme, stiamo costruendo un futuro più consapevole per lo sport paralimpico”.

Antonello Passacantando, Presidente Regionale CONI Abruzzo: “La vera sfida è quella di far diventare l’inclusione una pratica quotidiana. La diversità non va celebrata una volta all’anno perchè va riconosciuta, rispettata e valorizzata ogni giorno nei gesti, nelle scelte, nelle politiche, nello sport e nella scuola. Siamo un’unica famiglia, qui in Abruzzo. E sono orgoglioso di questa rete di condivisione, di lavoro, di sinergia tra istituzioni, scuola, università e sport. Se vuoi arrivare primo, corri da solo. Se vuoi arrivare lontano, corriamo insieme. E allora corriamo insieme per tutti i nostri ragazzi”.

Domenico Scognamiglio, Coordinatore di Sport e Salute per la Regione Abruzzo: “Essere in questo contesto, nel giorno in cui si celebra a livello mondiale la giornata dedicata alle persone con disabilità, riveste un valore notevole, non solo per la ricorrenza, ma soprattutto per celebrare l’impegno quotidiano di atleti, tecnici e dirigenti. Voi siete il vero motore di questo movimento. L’inclusione è da sempre una priorità per Sport e Salute. Crediamo fermamente che lo sport debba essere di tutti, senza eccezioni. È proprio attraverso progetti inclusivi che si costruisce una società più giusta e solidale”.

SOCIETA’ E ATLETI PREMIATI

Raggio di Sole.

Abruzzo Multisport: Daniele Riga.

Apnea Team Abruzzo: Ilenia Colanero.

Atletica L’Aquila: Lorenzo Bonanni, Riccardo Chiarizia, Federico Colaiuda, Giada Di Bonaventura, Luis Alonso Di Giacomantonio Gamez, Giovanni Mazzette, Federica Nardecchia

Blockland (settore Karate team Matarelli): Matteo Fionda, Tommaso Salerno.

Effegiquadro: Manuela Lippolis, Ilaria Mambella, Terence Della Fazia, Alessandro De Bonis.

Asd Ens Teramo: Roberto Lucariello, Andrea Ilari, Marco Cappioli, Pierluigi Zilli, Claudio Berardinelli, Massimo Bonamini.

GSS 99 Ens L’Aquila: Donato Chiavetta, Giuseppe Tutino.

La Fionda Floriano: Daniele Principe, Virginia Di Ilario, Pietro Camaioni, Ludovico Corradetti.

Nuoto Disabili Sulmona: Aidina Celli, Lucia Doria, Paolo Pagone, Luca Corsetti, Valerio Gentile, Alessandro Arquilla, Rubia Trini.

Asd Orione Pescara: Mariella D’Aurizio.

Polisportiva Tethys Chieti: Nando D’Agostino, Tommaso D’Angelo.

Rosetana Nuoto: Giulia Di Marco.

Team Go Fast: Francesco Di Felice, Paolo Totò

Uguali nello Sport-G. Visini: Saverio Tucci, Giulia Romano, Stefano Montefalcone, Alessandro Cornacchia, Maria Camilla Niola.

Apd “Vita e…Sport” Chieti: Davide Fasoli, Dario Criber, Luca Maccarone, Federico Gaudenzi, Flavio Pavone.

Accademia Soccer: Giorgia Mandolini, Francesco Leocata, Fabio Ciarcelluti, Simone Di Giovanni, Daniele Di Giandomenico, Matteo Simoni, Federico Giannini, Loris Livello, Carlo Ciaramellano, Danilo Renzetti, Domenico D’Orazio.

Marzia New Dance: Alessio Di Luciano, Sara Tarquini, Stefano De Giorgis, Alessandra Sabrina Caprar.

Asd Passo dopo Passo: Lisa Odoardi, Andrea Di Pasquale, Elisa Salei.

New Dancenergy ASD: Nicolò Di Benedeto, Ilenia Camerlengo.

Sgt Sport Ssd A Rl: Carlo Maria D’Amico.

Ssd Trisi ARL: Lorenzo Valentini, Matteo Di Rino.

Tsn Sezione di Sulmona: Giulia Valdo, Alessandro Camarra.

Svagamente Asd: Carlo Maria D’Amico



