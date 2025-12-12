Benemerenze e 'Con lo Sport d’Abruzzo nel Cuore', CONI Abruzzo protagonista

Il CONI Abruzzo rinnova anche per il 2025 il tradizionale appuntamento con la Cerimonia di Consegna delle Benemerenze Sportive, un momento dedicato al riconoscimento di dirigenti, tecnici, atleti e società che, a vario titolo, si sono distinti per meriti sportivi, organizzativi e dirigenziali nel corso dell’anno.

Per volontà della Giunta del CONI Abruzzo, in accordo con i delegati provinciali, l’edizione 2025 introduce una significativa novità: la nascita di “Con lo Sport d’Abruzzo nel Cuore”, un evento celebrativo che abbraccia l’intero movimento sportivo abruzzese.

La prima edizione si svolgerà a L’Aquila, venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 17.00, nel prestigioso Auditorium del Parco sito in via delle Medaglie d’Oro.

L’iniziativa rappresenta un appuntamento particolarmente atteso, pensato per celebrare campioni, dirigenti, società e realtà sportive abruzzesi che, grazie ai loro successi e alla loro autentica passione, hanno contribuito a dare prestigio e visibilità alla nostra Regione.

Ospite d’onore Sabatino Aracu, presidente della World Skate.

La serata vedrà la partecipazione delle principali autorità politiche, sportive e culturali a livello regionale e nazionale.

“La Cerimonia di Consegna delle Benemerenze Sportive”, rivela il presidente del CONI regionale Antonello Passacantando,” rappresenta da sempre uno dei momenti più significativi dell’attività del CONI Abruzzo, un’occasione nella quale celebriamo impegno, dedizione e risultati che onorano l’intero movimento sportivo regionale.

Per il 2025 abbiamo voluto fare un passo ulteriore, dando vita a un nuovo appuntamento che, sono certo, diventerà un punto di riferimento per tutto lo sport abruzzese: “Con lo Sport d’Abruzzo nel Cuore”. Questa prima edizione”, prosegue il massimo dirigente regionale del Coni, “nasce dal desiderio condiviso con la Giunta regionale del CONI e con i delegati provinciali di creare un evento capace di abbracciare in un’unica cornice atleti, dirigenti, tecnici e società che quotidianamente rappresentano con orgoglio la nostra Regione.

Svolgere questa celebrazione a L’Aquila, nel prestigioso Auditorium del Parco, è un segnale forte: è un luogo simbolo di rinascita, di energia e di bellezza, qualità che ritroviamo”, aggiunge il presidente del Coni, “anche nelle tante storie sportive che racconteremo il 12 dicembre”.

Siamo onorati di avere con noi un ospite d’eccezione come Sabatino Aracu, presidente della World Skate, e di accogliere le massime autorità politiche, sportive e culturali del nostro territorio e del panorama nazionale. La loro presenza”, chiarisce Passacantando, “testimonia l’importanza dello sport come elemento identitario e aggregante per l’Abruzzo.

Questa serata sarà prima di tutto un tributo alla passione, al sacrificio e al talento di chi, attraverso lo sport, contribuisce ogni giorno a costruire una Regione dinamica, vitale e ricca di valori. A tutti loro”, conclude Passacantando, ” va il nostro più sincero grazie”.

Saranno premiate le eccellenze dello sport abruzzese, tra queste spicca Claudio Mazzaufo, che riceverà il collare d’oro, una delle figure più autorevoli dell’atletica italiana, responsabile dei salti azzurri, protagonista di tre Olimpiadi e premiato con la Palma d’Oro del CONI. La sua carriera unisce radici abruzzesi e successi internazionali, rendendolo un punto di riferimento per generazioni di atleti.