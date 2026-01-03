Partecipa a Pescara News

Fiamma Olimpica in Abruzzo, un percorso di emozioni

"Una luce che attraversa territori, generazioni e storie diverse, unendo lâ€™Italia intera nel nome dei valori piÃ¹ alti dello sport"

Sport
Percorso di emozioni per il passaggio della Fiamma Olimpica Milano-Cortina in Abruzzo.

Da Castel di Sangro lâ€™avvio dellâ€™esperienza regionale di avvicinamento allâ€™appuntamento invernale internazionale 2026 in Italia. La Fiamma, portata da tanti tedofori, ha inizialmente attraversato una terra di sport invernali, natura selvaggia e montagne. Poi Sulmona, fino a toccare Chieti e Pescara.

Pescara in particolare, in serata, ha vissuto una giornata carica di emozione e significato.

In una Piazza della Rinascita accogliente e partecipata, lâ€™arrivo della Fiaccola Olimpica ha portato con sÃ© un messaggio che va ben oltre lo sport, alla presenza del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, del sindaco di Pescara Carlo Masci e dellâ€™assessore allo Sport Patrizia Martelli.

Sul palco, Antonello Passacantando, presidente del CONI Abruzzo, ha detto: Â«Pescara accoglie un simbolo che va oltre lo sport. La Fiaccola Olimpica rappresenta pace, unitÃ , rispetto e speranza. Ãˆ una luce che attraversa territori, generazioni e storie diverse, unendo lâ€™Italia intera nel nome dei valori piÃ¹ alti dellâ€™Olimpismo.

Per il CONI Abruzzo Ã¨ un grande onore vedere questa fiamma arrivare nella nostra regione, terra di sport autentico, di sacrificio quotidiano, di passione vera. Qui lo sport Ã¨ educazione, inclusione, crescita civile, soprattutto per i nostri giovani.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina non sono solo un grande evento internazionale, ma unâ€™occasione straordinaria per rilanciare i valori dello sport come linguaggio universale, capace di costruire comunitÃ  e futuro.

A Pescara questa fiamma accende lâ€™orgoglio di unâ€™intera comunitÃ  e ci ricorda che lo sport, quando Ã¨ vissuto con lealtÃ  e passione, Ã¨ una delle piÃ¹ grandi ricchezze del nostro PaeseÂ».

Una luce che illumina il presente e guarda al futuro, nel segno dello sport e dei suoi valori piÃ¹ autentici.

Il viaggio in Abruzzo prosegue: la Fiamma Olimpica attraverserÃ  Montesilvano, Silvi e Roseto degli Abruzzi. Poi Giulianova, Teramo e arrivando infine a Lâ€™Aquila, cittÃ  dâ€™arte e memoria, che ha saputo rinascere con straordinaria forza dopo il terremoto. Un ultimo saluto alla regione, con il passaggio a Rocca Calascio e nel Parco Nazionale del Gran Sasso il 4 gennaio.

E anche in Abruzzo la staffetta attraversa piazze, quartieri e percorsi che narrano la forza dellâ€™identitÃ  locale e il desiderio di guardare avanti con fiducia.


 

