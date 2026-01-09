Stop definitivo all'organizzazione della Sirente Bike Marathon

La Sirente Bike Marathon interrompe definitivamente il suo cammino. A seguito di un’attenta e ponderata valutazione, si è deciso dopo otto edizioni di non procedere più con l’organizzazione da parte dell’Avezzano Mtb.

Tra il 2017 e il 2025, la Sirente Bike Marathon è stata al centro degli eventi di rilevanza nazionale della mountain bike ospitando nel 2019 i Campionati Italiani sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, oltre a diverse edizioni come prova di campionato regionale FCI Abruzzo. Solamente nel 2020 non venne disputata a causa della pandemia.

La decisione definitiva nasce dall’aver percepito in maniera tangibile le tante difficoltà che si stanno manifestando a livello internazionale. A fronte di un costante aumento dei costi e delle difficoltà logistiche, le possibilità di portare a compimento un evento di tale portata sono progressivamente diminuite.

Non da meno, sono emersi i tanti rischi e le responsabilità legali connesse alla gestione di un evento di questa rilevanza che ha messo in evidenza l’impossibilità di garantire un livello adeguato di sicurezza in tutte le circostanze, come richiesto dalle normative vigenti.

Una scelta difficile e dolorosa, ma necessaria per motivi che non consentono di assicurare una gestione organizzativa armoniosa, a fronte di rigorosi requisiti di sicurezza previsti dalla legge, a tutela di tutti i soggetti coinvolti, dagli organizzatori ai collaboratori, fino ai partecipanti.

Questo stop definitivo ha costretto gli organizzatori a interrompere importanti e solide collaborazioni costruite negli anni all’interno di prestigiosi circuiti di mountain bike e nell’ambito del settore fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana.

Nonostante ciò, l’impegno verso il territorio e la comunità resta immutato aspettando coloro che vorranno farsi carico di questa eredità.

Gli organizzatori di Avezzano Mtb ringraziano l’Amministrazione Comunale di Aielli, il Gruppo Alpini di Aielli, gli sponsor e il comitato regionale della Federciclismo Abruzzo per la preziosa collaborazione e il costante supporto ricevuto in tutti questi anni.

Un ringraziamento particolare va alla Regione Abruzzo e al Parco Naturale Regionale Sirente Velino, il cui supporto è stato cruciale per il successo dell’evento e per coordinare al meglio ogni fase dell’organizzazione.

Qualora dovesse essere organizzato un nuovo evento, non potrà più portare il nome di “Sirente Bike Marathon“ che ha segnato un periodo importante e di massimo splendore per il curriculum organizzativo dell’Avezzano Mtb.

Ufficialmente cala il sipario su una delle manifestazioni più illustri nel calendario nazionale della mountain bike, una delle più partecipate del Centro-Sud Italia, continuando a cercare nuove modalità per condividere la passione per la natura e lo sport delle due ruote, un binomio che ha dato tanto al territorio del Parco Naturale Regionale Sirente Velino.