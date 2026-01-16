L'Abruzzo corre a Guardia Vomano, di scena la corsa campestre

Guardia Vomano, frazione di Notaresco, si appresta a ospitare un evento sportivo di rilevante portata dedicato alla corsa campestre.

Domenica 18 gennaio si svolgerà la prova unica regionale dei Campionati Regionali Individuali per le categorie assoluti, junior, allievi/e e promesse, valida anche come Campionato di Società (C.d.S.) Regionale.

L’evento è indetto dal Comitato Regionale FIDAL Abruzzo con l’Atletica Vomano a farsi carico della parte organizzativa. È prevista inoltre una gara indicativa regionale per le categorie Cadetti e Cadette, utile in vista dei Campionati Italiani.

L’appuntamento riveste particolare importanza per gli specialisti della corsa campestre in proiezione dei Campionati Italiani in programma il 21-22 febbraio a Selinunte (Sicilia), dove si qualificheranno le tre migliori società regionali. Tra queste, l’Atletica Vomano ha già ottenuto il pass, forte del piazzamento nei primi cinque posti al Campionato Italiano per Società 2025.

L’Amministrazione Comunale di Notaresco ha espresso pieno compiacimento all’Atletica Vomano e alla FIDAL Abruzzo per l’organizzazione della manifestazione, dichiarandosi lieta di accogliere sul proprio territorio una competizione di tale livello, che conferma Notaresco – e in particolare Guardia Vomano – come punto di riferimento per la corsa campestre regionale e, più in generale, per lo sport outdoor.

La manifestazione si svolgerà sui prati antistanti il campo sportivo di via Giardino, dove saranno allestiti il ritrovo (alle ore 8:00), la segreteria gara e i servizi, con spogliatoi e docce a disposizione.

C’è molta attesa per un evento curato nei minimi dettagli e pronto ad accogliere un parterre importante specialmente nella gara clou dei 10 chilometri con la gara maschile promesse/senior sui 10 chilometri che farà registrare una partecipazione massiccia e un livello tecnico molto alto (start alle 12:00). Qui è previsto un tempo massimo di gara, calcolato aggiungendo 2 minuti e 15 secondi per ogni chilometro al tempo realizzato dall’atleta primo classificato. Il tempo massimo complessivo sarà quindi pari a +22 minuti e 30 secondi rispetto al vincitore. Gli atleti che noncompleteranno il percorso entro tale limite non saranno inseriti in classifica e dovranno abbandonare il tracciato.

Prima della gara clou maschile promesse-senior, l’intero programma mattutino prevede alle 9:00 lo svolgimento di quella allieve sulla distanza di 4 chilometri, seguita dai cadetti (2,5 chilometri) alle 9:20 e dalle cadette (2,0 chilometri) alle 9:35. Alle 9:50 sarà la volta degli allievi sui 5 chilometri. Alle 10:20 gareggeranno le juniores donne sui 6 chilometri. A partire dalle 11:00 si svolgeranno due gare in modalità “cross corto” non valide ai fini del Campionato di Società: una femminile e una maschile, entrambe su 3 chilometri, riservate alle categorie promesse e senior. Subito dopo, alle 11:15, si terranno le gare valide per il Campionato di Società promesse/senior femmine e juniores uomini sulla distanza di 8 chilometri.

Saranno premiati i primi tre atleti e le prime tre atlete delle categorie allievi e junior per ogni singola gara, nonché i primi tre tra promesse e assoluti sia nel cross corto che quello lungo.