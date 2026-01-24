Al via la stagione agonistica dello sci in Abruzzo

È iniziata la stagione agonistica della Federazione Italiana Sport Invernali comitato Abruzzo, con un ricco weekend di gare sul nostro territorio.

Le prove si sono disputate sia a Campo Felice sia a Ovindoli.

Due le prove riservate alle categorie Children e Giovani – specialità Slalom – in località Campo Felice. Sabato 17 e domenica 18 gennaio. Organizzazione Sci Club Campo Felice – Rocca di Cambio.

Con i seguenti vincitori delle varie categorie.

Sabato

Under 14 F: Aurora Di Stefano (Campo Felice)

Under 14 M: Matteo Valeri (SC Ovindoli)

Under 16 F: Sofia Mummolo (Campo Felice)

Under 16 M: Alessandro Montani (SC Eur)

Senior F: Beatrice Centioli (Le Rocche)

Senior M: Leonardo Centioli (Le Rocche)

Domenica

Under 14 F: Aurora Di Stefano (Campo Felice)

Under 14 M: Matteo Valeri (SC Ovindoli)

Under 16 F: Giorgia Gianello (Ovindoli Extreme)

Under 16 M: Leonardo Marra (Le Rocche)

Senior F: Francesca Dolceamore (Le Rocche)

Senior M: Riccardo Santucci (SC Ovindoli)

Slalom domenica 18 gennaio anche a Ovindoli. È andata in pista la categoria Pulcini nel “Memorial Gaetano Pierleoni”, un evento tradizionale giunto alla decima edizione. La parte organizzativa è stata curata dallo Sci Club Ovindoli.

Con i seguenti vincitori.

Super Baby 1 F: Alessia Del Vecchio (Campo Felice)

Super Baby 2 F: Giorgia Acitelli (Campo Felice)

Super Baby 2 M: Nicola Rainaldi (Gran Sasso Ski Team)

Baby 1 F: Arianna Del Vecchio (Campo Felice)

Baby 1 M: Edoardo Valerio Pittori (SC Ovindoli)

Baby 2 F: Sole Martorelli (SC Eur)

Baby 2 M: Asca Bellezza Musumeci Greco (Le Rocche)

Cuccioli 1 F: Martina Marsico (Le Rocche)

Cuccioli 1 M: Andrea Contento (SC Eur)

Cuccioli 2 F: Maria Sole Cococcia (SC Eur)

Cuccioli 2 M: Valerio Ciccotti (Ovindoli Extreme)

Le classifiche complete sono disponibili sulla pagina Facebook del comitato regionale abruzzese FISI CAB.