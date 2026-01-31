Partecipa a Pescara News

Campionato nazionale Ultramaratona â€“ Grand Prix IUTA: terzo trionfo targato Marathon Club Manoppello Sogeda

Successi a ripetizione nel settore dellâ€™ultramaratona per il dinamico sodalizio Marathon Club Manoppello Sogeda che conferma la sua strepitosa predisposizione a questa tipologia di gara podistica sia su strada che nel trail (fuoristrada).

Un altro obiettivo centrato per la compagine del presidente Venturino Febbo e del direttore tecnico Franco Schiazza. A contribuire alla riconferma del campionato nazionale per il terzo anno di fila, ben 77 temerari podisti (di cui 22 donne) che hanno messo nelle gambe piÃ¹ di 23.000 chilometri in 32 prove sparse in quasi tutta Italia.

Su oltre 250 societÃ  partecipanti, il Marathon Club Manoppello Sogeda si Ã¨ classificato primo anche nella combinata ultratrail-ultramaratona e secondo in quello ultratrail sempre per societÃ .

Una squadra compatta capace di attrarre tanti ultramaratoneti presenti sul territorio abruzzese ed anche extra-regionali, riuscendo a creare un gruppo molto affiatato presente praticamente in tutte le gare in calendario.

Dietro la Marathon Club Manoppello Sogeda sono salite sul podio la Bergamo Stars e la Be Different Ultra ma la stagione 2026 Ã¨ giÃ  cominciata e gli atleti e la societÃ  pescarese punta decisamente a riconfermarsi per il quarto anno.


 

