Il circuito Abruzzo Mtb Cup pronto a rinnovarsi e a lanciare la campagna abbonamenti 2026

È in piena fase di allestimento l’edizione 2026 dell’Abruzzo Mtb Cup, appuntamento ormai classico nel calendario delle manifestazioni del fuoristrada con le marathon e le granfondo.

Il circuito si svolge tradizionalmente tra i mesi di maggio e settembre coinvolgendo sei località che alternano tecnica e spettacolarità dei paesaggi tra montagne, boschi e colline. L’organizzazione sta studiando alcune significative novità per ravvivare la manifestazione nell’intento di dare una nuova anima al circuito. L’Abruzzo Mtb Cup non sarà più solo una sfida contro il cronometro, ma un’esperienza comunitaria che unisce atleti, team e semplici appassionati, riportando tutti insieme sui campi di gara.

Sul sito del circuito sono rese note le quote individuali (120 euro) e di società (150 euro) con tutte le informazioni utili per partecipare a questo link https://www.abruzzomtbcup.it/abbonamenti-2026/

I LUOGHI E LE DATE DELL’ABRUZZO MTB CUP 2026

Bucchianico 10 maggio – Memorial Angelo D’Onofrio

Scanno 7 giugno – Marathon degli Stazzi

Castel del Monte 5 luglio – Gran Sasso Marathon Mtb

Monteodorisio 19 luglio – Granfondo Mtb delle Torri

Pescasseroli 20 settembre – Granfondo Mtb Parco Nazionale d’Abruzzo

Collarmele 27 settembre – I Sentieri dei Lupi