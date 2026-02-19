Campionati indoor pattinaggio corsa: Pescara torna protagonista

I Campionati Italiani Indoor di Pattinaggio Corsa tornano a Pescara per la settima volta negli ultimi 8 anni. Un appuntamento che consacra la città adriatica come capitale del pattinaggio su rotelle. Ad accrescere lo spettacolo delle gare il rinnovato impianto Ex Gesuiti. Negli ultimi due weekend di febbraio la nuova pista pronta ad ospitare il primo evento nazionale della stagione della velocità su rotelle.

Un’edizione record quella degli Indoor 2026. Più di 4.000 persone tra atleti, tecnici e squadre, provenienti da tutta Italia, con un numero di pattinatori iscritti che supera i 1.400. Previste oltre 10.000 presenze a livello turistico, con un indotto non indifferente per la città e per l’intero territorio.

Due fine settimana di grande pattinaggio con i migliori atleti italiani in pista per i titoli assoluti 2026.

Si parte con il primo weekend, dal 21 al 22 febbraio, riservato alle categorie dei più giovani: Ragazzi, Ragazzi 12 del Trofeo Skate Italia. Seconda parte del Campionato, dal 27 febbraio al 1 marzo, dedicato alle categorie Senior, Junior e Allievi.

L’evento presentato nella conferenza stampa andata in scena presso lo stesso impianto Ex Gesuiti che ospiterà le competizioni, alla presenza di Sabatino Aracu, presidente Skate Italia, Antonello Passacantando, presidente regionale Coni, Raffaella Giannini, presidente Asd Pattinaggio Pescara, Marco Giannini, pluricampione mondiale, Giovanni Di Eugenio, presidente regionale Skate Italia, Carlo Masci, sindaco di Pescara, Patrizia Martelli, assessore allo Sport di Pescara.

“Il campionato Indoor di Pescara apre la stagione del pattinaggio su rotelle nel miglior modo possibile – ha dichiarato il presidente Skate Italia, Sabatino Aracu – La nuova pista aiuterà tantissimo gli atleti in gara. Qui abbiamo formato tanti pattinatori, che poi sono diventati campioni in grado di conquistare titoli mondiali e olimpici, come sta accadendo nei Giochi di Milano-Cortina. Siamo orgogliosi del lavoro fatto. Il pattinaggio è lo sport numero 1 per quanto concerne l’educazione motoria dei nostri giovani. Aiuta a vincere e permette a chi lo pratica di crescere sano”.

L’evento organizzato dalla società Asd Pattinaggio Pescara sotto l’egida della Federazione Italiana Sport Rotellistici Skate Italia, in quello che può considerarsi il migliore impianto indoor nazionale, fiore all’occhiello della regione, tra i migliori a livello europeo. Una pista rinnovata, a costo zero, da qualche settimana, grazie all’importante partnership tra Comune, Skate Italia e lo sponsor tecnico Vesmaco. Lavori che rafforzano il ruolo del pattinodromo pescarese come struttura di riferimento a livello internazionale. Un intervento che ha riguardato non solo la parte estetica, ma ha migliorato sensibilmente l’aspetto tecnico della pista, a tutto vantaggio dello spettacolo e della performance degli atleti che si sfideranno nei prossimi giorni.

“Siamo orgogliosi – dichiarano congiuntamente il sindaco Carlo Masci e l’assessore allo Sport Patrizia Martelli – di ospitare un evento che conferma il ruolo di Pescara come città capace di attrarre manifestazioni sportive di alto livello, valorizzando al tempo stesso i nostri impianti e la passione delle realtà associative del territorio. Il Pattinodromo Ex Gesuiti rappresenta oggi un simbolo concreto di rigenerazione e di investimento nello sport come motore di crescita sociale, educativa e turistica. Crediamo fortemente nello sport come strumento di inclusione, crescita e promozione del territorio – concludono – e i Campionati Italiani Indoor rappresentano un’occasione straordinaria per mostrare il volto dinamico, accogliente e moderno della nostra città. Invitiamo cittadini e appassionati a partecipare numerosi, per sostenere gli atleti e vivere insieme una grande festa dello sport. Infine, un ringraziamento particolare va alla Federazione Skate Italia e alle realtà territoriali di pattinaggio, perché grazie alla sinergia con loro, la pista del pattinodromo è stata riqualificata a costo zero”.

Tutto pronto a Pescara per il grande spettacolo del pattinaggio corsa su rotelle. Tra i diversi atleti abruzzesi in gara, riflettori puntati su Edda Paluzzi, oro agli indoor dello scorso anno e argento a Trapani, ai Campionati su pista 2025 e su Alessio Clementoni, medaglia d’oro a Trapani ai Campionati su pista, nella 10.000 m. a eliminazione.