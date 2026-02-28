Pattinaggio corsa Indoor, show a Pescara con i Ragazzi e il Trofeo Skate Italia

Riparte da Pescara la nuova stagione del pattinaggio Corsa e lo fa nel migliore dei modi, con i Campionati Indoor 2026. Teatro dellâ€™evento la nuovissima pista Ex Gesuiti.

Un vero e proprio gioiello della velocitÃ su rotelle, punto di riferimento tra gli impianti coperti in ambito nazionale. Lâ€™evento organizzato, sotto lâ€™egida della Federazione Italiana Sport Rotellistici SKATE ITALIA, dalla societÃ ASD Pattinaggio Pescara.

Prima parte della manifestazione, dedicata alle categorie dei piÃ¹ giovani, Ragazzi e Ragazzi 12, andata in archivio lo scorso weekend. Grandissima la partecipazione di pubblico registrata nelle due giornate di gare di sabato 21 e domenica 22 febbraio, con i giovanissimi atleti, provenienti da tutta Italia, a dare spettacolo sui 175 metri in asfalto a grana fine e a curve sopraelevate del pattinodromo comunale.

Una pista rinnovata, a costo zero, grazie allâ€™importante partnership tra Comune, Federazione Skate Italia e lo sponsor tecnico Vesmaco. Lavori che rafforzano il ruolo del pattinodromo pescarese come struttura indoor di riferimento a livello internazionale. Un intervento che ha riguardato non solo la parte estetica, ma ha migliorato sensibilmente lâ€™aspetto tecnico della pista, a tutto vantaggio dello spettacolo e della performance degli atleti che si sono sfidati nello scorso fine settimana. Un antipasto del prossimo weekend, quando a scendere in pista per i tioli assoluti saranno le categorie Senior, Junior e Allievi.

Unâ€™edizione record quella dei Campionati Corsa Indoor 2026 di Pescara che fa registrare un totale di 1.400 atleti iscritti e oltre 4.000 persone tra atleti, tecnici e squadre, provenienti da tutta Italia. Sono piÃ¹ di 10.000 le presenze a livello turistico, con un indotto importante per la cittÃ e per lâ€™intero territorio. Un movimento del pattinaggio su rotelle in costante crescita sia alla voce social che di presenze nelle giornate delle competizioni, come confermato dal primo round degli Indoor di Pescara. Tanti i giovanissimi talenti in evidenza in questa prima parte dei Campionati, nuove speranze del pattinaggio velocitÃ e della Nazionale Azzurra.

Tra gli abruzzesi in evidenza, con ottimi piazzamenti e bellissime gare disputate, Nicole Bucciarelli della ASD Patt. Pescara che centra il quarto e quinto posto nella 12 giri a punti e nella 1,5 giri sprint ragazzi 12 femminile e Giovanni Picchi e Sofia Anzellotti, entrambi della Rolling Patt. Bosica Martinsicuro, che chiudono in 5 piazza le due prove, maschili e femminili, della 3000 metri punti ragazzi.

Riflettori nuovamente puntati, nel prossimo fine settimana, sul pattinodromo ex Gesuiti e sui Campionati Indoor 2026. Lo spettacolo del pattinaggio corsa continua con le categorie Allievi, Junior e Senior, sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo. I piÃ¹ forti talenti italiani pronti a sfidarsi nelle gare lunghe a punti, nelle prove sprint, nella spettacolare americana, la staffetta che chiuderÃ la manifestazione 2026.

Segui le gare di sabato e domenica sulla Skate Italia TV: https://www.fisrtv.it/

Tutti i risultati del Campionato Ragazzi e del Trofeo Skate Italia dello scorso weekend su https://www.fisr.it/corsa/risultati.html