Il LunedÃ¬ del Delfino

Come anticipato la scorsa settimana approfittiamo della sosta per dare un poâ€™ di numeri sul Delfino. In particolare ci concentreremo sul totale di quanto espresso nel corso di questi primi quattordici anni di presidenza Sebastiani.

A partire quindi dal campionato di serie A 2012/2013 e non dal precedente, quello zemaniano che ha mandato in visibilio mezza Europa, da non assegnare come competenza a Daniele Sebastiani, in quanto opera di Giuseppe De Cecco, che se ne andÃ² offeso in corso dâ€™opera, lasciando incompiuto il progetto di mantenere competitivo il Pescara nella Massima Serie per almeno tre anni. Anzi, visto il modus operandi in stile mercante successivamente poi intrapreso, câ€™Ã¨ solo da ringraziare che durante quel magico campionato non avesse ancora fatto in tempo a comprendere certi meccanismi, altrimenti non sarebbe stata da escludere una svendita a gennaio dei pezzi migliori â€¦

Orbene, dei suddetti quattordici campionati, il Delfino ne ha disputati due in serie A, otto in B (compreso lâ€™attuale in corso) e quattro in C. Complessivamente ha giocato 571 (cinquecentosettantuno) gare, vincendone 194 (centonovantaquattro), pareggiandone 158 (centocinquantotto) e perdendone 219 (duecentodiciannove), mettendo a segno 756 reti (con una media di 1,32 a partita) e subendone 820 (1,44). GiÃ cosÃ¬ i numeri sono evidentemente negativi e impietosi, nonostante i quattro campionati di serie C, che per evidenti ragioni di scarso lignaggio hanno fatto lievitare i numeri verso lâ€™alto. Il tutto, per inciso, ha generato, nel complesso, due promozioni e tre retrocessioni.

Se, infatti, volessimo analizzare i dati raccolti, raggruppandoli rispetto a quanto finora espresso nelle relative categorie, esclusa appunto la terza serie, avremmo un quadro di gran lunga piÃ¹ misero: delle 76 gare di serie A, ne ha vinte sole 9 (nove), pareggiate 13 (tredici) e perse ben 54 (cinquantaquattro), con 64 reti (media 0,84 a partita) segnate e la bellezza (sic) di 165 (centosessantacinque) subite (2,17 di media). Gli otto di serie B hanno invece espresso complessivamente 325 (trecentoventicinque) gare, di cui vinte 106 (centosei), 99 (novantanove) pareggiate e 120 (centoventi) perse, con 426 reti realizzate (media 1,31) e 454 (quattrocentocinquaquattro) subite (media 1,40).

Insomma, che aggiungere, se non dare adito anche ad una buona dose di fortuna per il fatto di militare attualmente in serie B, nonostante lâ€™impietoso calcolo dei dati raccolti? Se Ã¨ vero, dâ€™altronde, che lâ€™audacia premia da sempre la buona sorte, sicuramente questa non Ã¨ una dote che si puÃ² negare a Daniele Sebastiani, capace di riuscire a mantenere a galla la squadra, pur avendo regalato ai tifosi un numero di tristezze nettamente superiori alle gioie. Esempi lampanti, fra gli ultimi in ordine di tempo, della dea bendata a lui favorevole, sono Antonio Di Nardo, acquistato in estate per fare la panchina in eventuale sostituzione di Tsadjout, invece titolare inamovibile quasi da subito (e per forza, non câ€™erano altri attaccanti a disposizione â€¦), causa infortunio permanente del calciatore in prestito dalla Cremonese e quindi diventato addirittura vice capocannoniere della cadetteria, nonostante i tanti goal mancati, proprio perchÃ© gioca sempre a prescindere, ma anche e soprattutto lâ€™arrivo a gennaio di Lorenzo Insigne, che Ã¨ tornato in riva allâ€™Adriatico solo dopo il rifiuto del Napoli (da ricordare che si deve a De Cecco e Zeman, anche in questo caso, il suo amore per il Pescara, non certo a Sebastiani), al quale sono affidate tutte le residue speranze di salvezza. A sua discolpa dirÃ che fa quello che puÃ², con quello che ha, ma ama il Delfino in maniera viscerale. Non abbastanza perÃ² da metterlo in vendita, con tanto di cartellino del prezzo in bella evidenza, con la speranza di venderlo a chi avrebbe, eventualmente, maggiori possibilitÃ : chi lo vuole deve bussare alla sua porta e parlare a quattrâ€™occhi solo con lui â€¦ chissÃ cosa si direbbero.

Le prossime due gare diranno tantissimo circa le possibilitÃ di farcela: la prima a Reggio Emilia, con il nuovo allenatore Bisoli, non proprio un tipo capace di farsi amare dai suoi uomini, quindi potenzialmente divisivo (speriamo â€¦), lunedÃ¬ prossimo e la seguente sabato 11 aprile allâ€™Adriatico contro la Sampdoria, entrambe con fischio dâ€™inizio alle ore 15. In virtÃ¹ del lunedÃ¬ di Pasquetta del 6 aprile, la prossima edizione del nostro (e vostro) editoriale, per la precisione il numero 387, sarÃ fruibile eccezionalmente dal giorno seguente, martedÃ¬ 7. Buona Pasqua a tutte e tutti le/i tifose/i del Pescara!