Vela, Campionato Primaverile d'Altura e Stelle della Vela a Pescara

La cerimonia di premiazione delle Stelle della Vela e il Campionato Primaverile d'Altura sono i due eventi di punta della Federazione Italiana Vela all'interno della XII edizione di Sottocosta, evento annuale di riferimento della nautica e dell'economia del mare, che si svolgerÃ venerdÃ¬ 24, sabato 25 e domenica 26 all'interno del porto turistico Marina di Pescara.

La Federazione Vela della IX Zona che abbraccia le regioni Abruzzo e Molise sarÃ presente con uno stand di riferimento dove chiunque potrÃ ricevere informazioni sulle attivitÃ dei circoli nautici della costa ossia sui corsi di vela e di formazione istruttori, sulle giornate di prova aperte al pubblico come il Vela Day, sulle iniziative rivolte ai giovani con la scuola vela ma anche sui corsi per adulti e su una serie di proposte per attivitÃ inclusive di parasailing. Accanto allo stand verranno esposte, affinchÃ© il pubblico possa ammirarle da vicino, una serie di imbarcazioni a partire dall'Optimist (la barca sulla quale hanno iniziato a veleggiare tutti i campioni) fino al Nacra 15, al Feva e al catamarano volante foil.

Nelle giornate di sabato e domenica nello specchio di mare antistante il porto turistico si svolgerÃ il Campionato Primaverile d'Altura organizzato dal Circolo Nautico Pescara 2018 sotto l'egida della FIV. Oltre una ventina di imbarcazioni partecipanti provenienti dai circoli di Pescara, Giulianova, Vasto, Francavilla e Ortona si daranno battaglia alla ricerca del vento migliore per vincere.

Sabato 25 alle ore 18 protagonista sarÃ la cerimonia annuale di premiazione delle "Stelle della Vela": sul palco del Pala Becci sfileranno gli atleti, a partire dai piÃ¹ giovani fino ai piÃ¹ esperti, che si sono distinti in regate zonali, nazionali, europee e mondiali nel corso del 2025. Nel contempo saranno premiati anche societÃ e circoli per attivitÃ svolte e numero di tesseramenti raggiunto.

Il presidente della FIV IX Zona Abruzzo e Molise Domenico Guidotti sarÃ presente sul palco anche per parlare di Vela Inclusiva e per illustrare l'attivitÃ della Parasailing Academy della Federazione Vela insieme ad un giovane testimonial abruzzese campione italiano ed europeo di vela dell'ASD Svagamente di Pescara.