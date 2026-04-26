Manuela Spica agli Europei Under 23 di Cagliari: l’Abruzzo della scherma sogna con la sua atleta

L’Abruzzo della scherma guarda con orgoglio a Cagliari, dove la schermitrice Manuela Spica sarà protagonista ai Campionati Europei Under 23, uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione continentale.

Per l’atleta abruzzese, ormai presenza stabile nel panorama nazionale e internazionale, si tratta di un passaggio fondamentale nel percorso di crescita verso la definitiva consacrazione nel circuito senior. La convocazione rappresenta infatti un riconoscimento importante per il lavoro svolto negli ultimi mesi, caratterizzati da continuità, risultati e una sempre maggiore maturità agonistica.

Reduce da una stagione positiva, Spica ha saputo confermarsi ad alti livelli soprattutto in campo nazionale, conquistando il bronzo in entrambe le prove Open Assolute, risultati che le hanno permesso di consolidare fiducia e ambizioni in vista degli appuntamenti decisivi.

L’Europeo Under 23 di Cagliari sarà dunque una tappa chiave non solo per il prestigio della manifestazione, ma anche perché rappresenta un crocevia importante verso possibili convocazioni per Europei e Mondiali Assoluti. Dopo la rassegna continentale, infatti, Manuela sarà attesa anche dalle prove di Coppa del Mondo a Seul e Lima, ulteriori occasioni per mettersi in evidenza nel panorama internazionale.

Con lucidità e consapevolezza, l’atleta racconta così il momento che sta vivendo:

“In generale, penso che il mio percorso sia sempre più in crescita. Non ho ancora ottenuto grandi risultati all’estero, ma allo stesso tempo continuo a qualificarmi ed a confermare la mia presenza nella tabellone principale delle gare. Essere in squadra assoluta è una grandissima opportunità per me, sia di fare tante esperienze nel mondo senior che, allo stesso tempo, mettere in gioco i miei punti di forza e di voler dimostrare di appartenere alla squadra. In Italia , invece, ho conquistato il bronzo ad entrambe le prove open assolute, dandomi tanta fiducia e ancora più voglia di migliorarmi e magari cambiare colore della medaglia proprio all’ultima gara nazionale, ovvero i Campionati Italiani assoluti. Nonostante siamo a fine stagione, rimangono gli appuntamenti più importanti in pedana. Infatti prenderò parte ai campionati europei U23 a Cagliari e successivamente alle gare di Coppa del mondo a Seul e a Lima. Saranno grandi occasioni per giocarsi un posto agli Europei e Mondiali assoluti, quindi cercherò di dare tutta me stessa, ma allo stesso tempo di divertirmi, perché è dalla serenità e della fiducia che si ha in se stessi, che il risultato è dietro l’angolo.”

Determinazione, consapevolezza e ambizione: sono queste le armi con cui Manuela Spica si presenta in pedana. Cagliari rappresenta molto più di una semplice competizione: è il simbolo di un percorso costruito con sacrificio e costanza, e l’occasione concreta per portare ancora più in alto il nome dell’Abruzzo schermistico.

La scherma regionale tifa per lei, pronta a sostenerla in una sfida che può segnare un nuovo, importante capitolo della sua carriera.