Cus Uda Calcio a 5 alle finali nazionali dei Campionati Universitari

Il Cus Uda Calcio a 5 scrive una pagina importante della propria storia e conquista l’accesso alle fasi finali dei Campionati Universitari Nazionali. Un traguardo che mancava da 11 anni e che arriva al termine di una doppia sfida emozionante e combattuta.

Dopo il successo per 3-2 nella gara d’andata, la formazione ha difeso il vantaggio complessivo nel ritorno di Napoli, chiuso sul 7-7, al termine di una partita dai due volti.

Partenza straordinaria del Cus Uda, capace di dominare il primo tempo e portarsi sul 5-1 grazie a intensità, qualità e grande organizzazione. Nella ripresa, però, la reazione del Cus Napoli ha riaperto tutto, con i padroni di casa bravi a rimontare fino al pareggio.

Finale ad alta tensione, complicato anche dall’espulsione del portiere del Cus Uda, già a segno nel corso del match. Nonostante l’emergenza, la squadra ha stretto i denti, mostrando carattere, compattezza e grande spirito di sacrificio, elementi decisivi per conquistare la qualificazione.

Sugli scudi Ibraimi Mensel, autore di una tripletta fondamentale.

“Un plauso va a tutto lo staff tecnico, guidato dagli allenatori Fabiano e Luca Di Muzio oltre che al vicepresidente Francesco De Flaviis – ha affermato il presidente del CUS Uda Claudio Barjami – che hanno svolto un ottimo lavoro portando ad una crescita costante del gruppo. La nostra formazione di calcio a cinque torna a disputare una fase finale Nazionale e questo è motivo di grande orgoglio. Nelle prossime settimane verranno presentati tutti coloro che saranno protagonisti in Piemonte Orientale delle finali nazionali a partire dal prossimo 25 maggio. Sarà l’occasione anche per fare conoscere il nuovo gruppo dirigenziale che mi onoro di presiedere”.