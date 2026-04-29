Vela d'Altura, concluso il Campionato Primaverile a Pescara

Valida solo la prima giornata di regate per gli equipaggi che hanno preso parte alla 5^ edizione del Campionato Primaverile d'Altura a Pescara organizzato dal Circolo Nautico Pescara per la Federazione italiana Vela IX Zona Abruzzo e Molise.

La seconda ed ultima giornata di competizioni infatti Ã¨ stata annullata per mancanza di vento dopo una lunga attesa in mare da parte delle 22 imbarcazioni provenienti da Francavilla Vasto, Ortona, Giulianova, San Benedetto oltre che dai circoli pescaresi. Ma l'inconveniente non ha diminuito l'entusiasmo dei regatanti che hanno partecipato alla premiazione nello spazio verde antistante il Circolo Nautico nel porto turistico Marina di Pescara seguita dall'estrazione dei premi messi in palio dagli sponsor.

Vincono overall due imbarcazioni del Circolo Nautico Sambenedettese ossia Pixel nella categoria ORC e Sesto Senso nella categoria ORC Light. Nella categoria Gran Crociera primo classificato MascÃ©, seguito da Theresa e da Iaia II, nella categoria Regata Crociera la vittoria Ã¨ sempre di Pixel, mentre secondo Ã¨ Duo e terzo Zachete; nella Classe A primo posto per Sesto Senso, seguito da MGS e da Ambrosia; in Classe B vince Lady Tina, seconda Nuvola Comet e terza Spiffero. Premio speciale al presidente onorario Nino Venditti per la sua dedizione all'attivitÃ sportiva e sociale del Circolo. Un ringraziamento va a Marzari, a Luciano Passeri con la sua nuova hamburgheria LupanÃ¬ e a EKF grafica. Oltre ai main sponsor Banca Generali, Vittoria RMS e Scavolini Store.

Prossimo appuntamento del Circolo Nautico Pescara Ã¨ la "Regata dei Trabocchi" il 16 e 17 maggio.