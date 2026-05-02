Beach volley, la 4 Vele BVA torna in campo: open day sul lungomare

Quasi trentâ€™anni di sabbia, sole e scudetti. La 4 Vele Beach Volley Academy di Pescara apre ufficialmente la nuova stagione domenica 3 maggio con un open day sul lungomare nord, a partire dalle 10.30: una mattinata sotto rete aperta a tutti gli appassionati, dai bambini del mini beach agli amatori, dagli under 20 fino alla categoria over.

In attesa di presentare tutti i dettagli del programma 2026, lâ€™head coach Luigi Alfieri e il suo staff guardano in due direzioni: da una parte la scoperta di nuovi talenti e la formazione degli atleti del futuro, dallâ€™altra le coppie giÃ pronte a recitare un ruolo da protagoniste nel panorama nazionale, forti dello straordinario palmarÃ¨s costruito negli ultimi anni.

Sono due le coppie senior sulle quali la 4 Vele BVA punta per la stagione 2026. La prima Ã¨ quella formata da Manuel Alfieri e Alex Ranghieri, team campione dâ€™Italia in carica. Dopo un anno ricco di successi in tutto il mondo, lâ€™obiettivo dei due Ã¨ accumulare punti in vista del percorso verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Nel tabellone femminile spazio a Bianca Bucciarelli e Laura Belegni, new entry del campionato italiano. Tra i giovani, riflettori puntati su Xavier Alfieri e Jacopo Cataldi, coppia under 20 chiamata a confermare i segnali positivi di crescita mostrati nellâ€™ultima stagione.

La nuova stagione porta novitÃ anche nello staff tecnico. Tra i maestri entrano Nina Orlando, Xavier Alfieri, Marzio Martella e Francesca Pulito, che si aggiungono a Luigi Alfieri, Manuel Alfieri, Gervasio Iurisci, Alessandro My, Andrea Marcotullio, Martina Nespoli e Marco Sgattoni. Â«Siamo pronti a partire con i corsi â€“ spiega Luigi Alfieri â€“ che andranno dal mini beach agli amatori. Ci attende una stagione ricca di appuntamenti. Abbiamo tante altre sorprese positive e ci auguriamo di poterle raccontare un poâ€™ alla volta nel corso dellâ€™annoÂ».

Dopo aver collezionato scudetti e Coppe Italia, la 4 Vele BVA punta a lanciare dal lungomare di Pescara nuove coppie a livello italiano e internazionale, confermando una vocazione costruita in quasi tre decenni di attivitÃ . Lâ€™appuntamento Ã¨ per domenica 3 maggio, dalle 10.30, sui campi della 4 Vele Beach Volley Academy, sulla riviera nord di Pescara.