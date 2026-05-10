La pioggia non ferma Bicincittà: tante famiglie sulle due ruote insieme a Comune, Uisp e Università

“Ogni anno Bicincittà cresce e anche questa edizione si è rivelata una bella scommessa vinta. Il numero di partecipanti è sempre più alto, l'entusiasmo è via via maggiore e questo è il segno chiarissimo di una sensibilità sempre più marcata per la mobilità sostenibile insieme al desiderio di muoversi in città all'aria aperta, lasciando l'auto a casa, con tutta la famiglia. Il bilancio, quindi, è più che positivo anche per la partecipazione dell'Università "Gabriele d'Annunzio", che quest'anno è entrata nella famiglia di Bicincittà lanciando un bel messaggio di sensibilizzazione a tutti gli studenti, con il rettore Liborio Stuppia e il prorettore Tonio Di Battista che hanno pedalato con noi”. Questa la dichiarazione dell'assessore allo Sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli e di Alberto Carulli, segretario generale della Uisp, che hanno promosso la quarantesima edizione di Bicincittà, per la prima volta con la partecipazione dell'Ateneo. C'erano all'incirca 1.700 persone, in bicicletta, con tanti bambini. La pioggia ha fatto ritardare la partenza ma non ha affatto scoraggiato i partecipanti, anzi se qualcuno ha inizialmente rinunciato poi si è aggregato durante la pedalata, e sono stati tanti i gruppi che si sono accodati strada facendo, spiega Carulli.

“È andato tutto nel migliore dei modi, anche grazie alla presenza di polizia stradale, polizia locale e Protezione civile, con i ciclisti dell'Avis e della Uisp, a supporto dello staff", dice proprio Carulli. Dopo i saluti dei rappresentanti di Comune, Uisp - con il presidente regionale Silvio Luciani - e Università si sono esibiti i comprensivi 4 e 3, l'Avis ha lanciato il suo messaggio di sensibilizzazione sulla donazione del sangue e presentato la squadra di ciclismo, dopodiché è partita la carovana, guidata da bici d'epoca con ciclisti in abiti d'epoca (associazione Nuvola Gialla) e non sono mancati le bici speciali e i risciò per i ragazzi con disabilità.

Concluso il percorso, la manifestazione è terminata in piazza della Rinascita (dove c'era il Villaggio di Bicincittà), con la musica di Radio Parsifal e con l'estrazione dei premi (zainetti messi a disposizione dagli sponsor, biciclette e un gioiello per una delle mamme presenti), consegnati dal sindaco Carlo Masci. "È straordinario vedere tante famiglie pedalare insieme sulle nostre strade, per alcune ore libere dalle macchine e dallo smog", commenta Martelli. "Così costruiamo una città più vivibile ricordando a tutti che ci si può muovere anche sulle due ruote", dice sempre l'assessore, "e incentiviamo uno stile di vita più sano, partendo dai bambini che hanno partecipato numerosi al concorso promosso nelle scuole, molto attive e sensibili. Ringrazio l'Ufficio Sport, tutte le dirigenti scolastiche e i mobility manager per il grande lavoro svolto al nostro fianco".