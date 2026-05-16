Torna la colonia estiva SportMania tra sport, camp e laboratori creativi



Torna la Colonia Estiva 2026 di SportMania, da giugno a settembre: baby camp e junior camp negli stabilimenti balneari Lido Onda Verde e Il Brigantino a Montesilvano, Le Hawaii a Silvi Marina tra sport, giochi d'acqua, settimane a tema e laboratori creativi. “La colonia sta arrivando – commenta Mariangela Di Pietro - qui siamo già in modalità turbo con un fitto calendario estivo di sport, giochi e attività. Le preiscrizioni sono aperte".



L’associazione sportiva ASD SportMania è stata costituita nel 2020 da Mariangela e Azzurra Chiavaroli.

“La nostra associazione è il luogo ideale per supportare i bambini nell’apprendimento e nella crescita – spiegano le titolari -

Oltre alla colonia estiva, offriamo una vasta gamma di servizi, tra cui doposcuola, aiuto compiti, Tutor Bes e Dsa e psicomotricità. I due principali obiettivi dell’associazione riguardano sia la promozione dell’attività motoria e sportiva, per bambini e ragazzi, per favorire la diffusione dei valori dello sport e per fronteggiare i problemi di mobilità e sedentarietà, sia lo sviluppo di strategie e attività didattiche, culturali e ricreative, per incentivare e rafforzare il percorso scolastico, educativo e di crescita di ogni singolo individuo. Tutti i nostri collaboratori sono ragazzi laureati in Scienze Motorie e Sportive, in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, tecnici Fipav, istruttori Coni nelle scuole materne ed elementari o professori di ed. fisica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado”.



Spegniamo il tablet e accendiamo l'estate - come si legge sulle pagine social dell’associazione - sport, giochi e attività: tutto pronto per farvi passare l’estate migliore di sempre.



Per preiscrizioni e info: Mariangela 347 3317591 e Azzurra 338 6670892. Instagram: sportmaniakids_schoolandfun Facebook: asdsportmania